Шутки плохи: что случилось в аэропорту Кабула с украинским бортом

Сейчас в аэропорту Кабула творится настоящий хаос, миллионы афганцев пытаются прорваться на взлетно-посадочные полосы в надежде покинуть страну, находящуюся под властью радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). В этой обстановке и появилась 24 августа новость о захвате украинского самолета талибами. Подробности загадочного происшествия, другие примеры угона военных самолетов и советы, что делать при захвате самолета террористами, — в материале «Известий».

Миф об угоне самолета

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, в минувшее воскресенье произошел захват и угон самолета, прибывшего в Кабул для эвакуации украинских граждан. «Во вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев».

24 августа официальный представитель МИД Украины Олег Николенко опроверг информацию про захват самолета террористами . По его словам, информация об угоне самолета не соответствует действительности, все воздушные суда благополучно вернулись на Украину. «Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности». Всего на данный момент было совершено три рейса, во время которых было эвакуировано 256 человек.

Военный эксперт Александр Михайловский считает, что украинские летчики и политики решили подзаработать, распространив новость про захват самолета в Афганистане. Согласно его предположениям, «они не случайно сказали, что самолет угнали в Иран».

Шутки плохи Люди, эвакуированные из Афганистана, выходят из украинского военного самолета в международном аэропорту Борисполь, Украина, 22 августа 2021 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

«В Кабуле и вообще в Афганистане много иранских военных, разведчиков, консультантов, да и порядочно представителей бизнеса. Как-никак Иран единственный, кто за прошедшие годы вкладывал деньги в Афганистан. Им нужно вывезти своих. Но аэропорт-то под американцами плотно. Свой борт там не посадишь. Надо искать «попутку».

Еще одна популярная версия состоит в том, что никакого похищения самолета не было, но его «выкупили» афганские ираноязычные хазарейцы, которые опасаются за свое будущее из-за принадлежности к шиитской ветви ислама. Якобы богатые афганцы выкупили украинский лайнер за валюту, золото и драгоценные камни и отправились в Иран.

Обычное дело

Захват самолета некогда был популярным «развлечением» террористов всех мастей. Несмотря на то что до конца неясно, был ли совершен угон самолета в Афганистане в конце прошлой недели, на счету талибов уже имеется подобное преступление. В 1995 году произошел захват российского самолета Ил-76 талибами. На борту находились семь членов экипажа и груз оружия для правительственных войск. Захват самолета произошел в Кандагаре, когда повстанцы забрали оружие, взяв пилотов в заложники. Плен длился 378 дней и закончился героическим побегом на собственном самолете.

Самой громкой попыткой угона авиатранспорта в СССР был захват самолета Ту-154 семьей Овечкиных. Мать и ее 10 из 11 детей решили сбежать из страны. Семья Овечкиных захватила самолет Иркутск–Курган–Ленинград и потребовала лететь в Англию. Однако Ту-154 приземлился на военном аэродроме Вещево неподалеку от Выборга. Угон самолета закончился перестрелкой. 11 человек погибли, 35 получили ранения, а сам самолет сгорел. Почти все террористы во время штурма покончили с собой.

Шутки плохи Хвостовая часть Ту-154Б-2, сгоревшего в результате неудачной попытки угона семьей Овечкиных, 1988 год Фото: commons.wikimedia.org

Попытки угнать самолет, чтобы покинуть СССР предпринимались и раньше. В 1983 году произошел угон самолета Ту-134 в Грузии. Группа молодых людей захватила самолет, следовавший рейсом Тбилиси–Батуми–Киев–Ленинград, чтобы перебраться в Турцию, взяв 50 пассажиров и семь членов экипажа в заложники. Террористами оказались представители золотой молодежи Грузии. При захвате самолета угонщики проявляли жестокость по отношению к заложникам, убив пять человек и ранив еще 10, хотя у них была возможность попасть за границу, не преступая закон.

В истории угонов самым недавним был случай этого года, когда сигнал о захвате подал самолет ВВС Польши, однако, как позже выяснилось, это происходило в рамках учений. Принадлежащий ВВС Польши пассажирский Boeing 737 86X подал сигнал о захвате воздушного судна. Пилот самолета отправил диспетчеру специальный код 7500, означающий «самолет захвачен». Представитель пресс-службы оперативного командования Вооруженных сил Польши Адриана Волыньская сообщила, что «это эпизод учений в сфере противодействия терроризму».

Если вы в числе заложников

В экстренной ситуации очень важно вести себя правильно. Если вы все-таки оказались в захваченном террористами самолете, необходимо знать несколько правил, чтобы защитить себя и своих близких.

Чтобы обезопасить себя, при захвате самолета или автобуса необходимо ни при каких обстоятельствах не поддаваться панике, не вскакивать, оставаться сидеть в кресле, не вступать в пререкания с террористами, не провоцировать их на применение оружия, не пытаться самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого ваших соседей.

При необходимости что-либо сделать, например пересесть, открыть сумочку или сходить в туалет, спрашивайте разрешения. Постарайтесь спрятать компрометирующие материалы и документы. Если террористы потребуют, то отдайте им личные вещи. В случае стрельбы ложитесь на пол или укройтесь за сиденьем, но только никогда не бегите. В подобных ситуациях места у окон лучше обеспечивают безопасность, чем места у прохода.

Шутки плохи Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Захваченный самолет всегда садится на землю, хотя бы для дозаправки. Тогда на место прибывают специальные подразделения, основная цель которых обезвредить террористов.

Услышав сильные хлопки снаружи, соберитесь: вполне вероятно, что это сработали заряды для вскрытия люков самолета снаружи. Следующие хлопки, в салоне — шашки со слезоточивым газом или световые гранаты. В этой ситуации лучше закрыть глаза, задержать дыхание, наклониться как можно ниже. Если начнет щипать глаза, ни в коем случае не трите их — будет еще хуже. Нужно положить руки за голову, закрыть шею, а локтями — бока и живот.