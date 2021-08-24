«Угон» украинского самолета в Афганистане. Главное

После того как власти США объявили о выводе своих войск из Афганистана, а боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, некоторые иностранные государства объявили об эвакуации из страны своих граждан и сотрудников дипмиссий. Власти Украины не стали исключением, направив в Афганистан воздушное судно. Однако 24 августа стали появляться сообщения об угоне самолета и различные версии того, что в дальнейшем с ним произошло.

Официальные заявления Киева

Так, по словам замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина, самолет, предназначенный для эвакуации украинцев из Афганистана, «захватили другие люди». Согласно его заявлению, в минувший вторник воздушное судно было фактически украдено, так как в итоге борт вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту, вместо того чтобы доставить граждан Украины в Киев.

Кроме того, Енин сообщил и о том, что следующие три попытки эвакуации украинцев также оказались безуспешными, поскольку пассажиры не могли попасть на территорию кабульского аэропорта.

Однако вскоре спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко опроверг слова замминистра.

«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сообщил он агентству «Интерфакс-Украина».

Николенко указал и на то, что задействованные в эвакуации самолеты безопасно вернулись на территорию Украины, подчеркнув, что было совершено три рейса и вывезено 256 человек. При этом спикер МИДа отметил неспокойную обстановку в аэропорту Кабула, назвав ее «приближенной к хаосу».

Иные версии произошедшего

Несмотря на два противоречащих друг другу заявления представителей министерства иностранных дел Украины, в СМИ начали появляться и другие версии произошедшего с самолетом. Так, источники украинского издания «Страна.ua» сообщили, что на самом деле никакого угона самолета, о котором объявил Енин, не было. Согласно данным этого СМИ, украинский борт был выкуплен богатыми афганскими бизнесменами за валюту, золото и драгоценные камни.

То есть афганцы выкупили рейс и направились на самолете в Иран, в то время как украинские граждане остались в Кабуле. Кроме того, источники издания отметили, что большая часть беженцев из Афганистана, эвакуированных на украинских самолетах, покупает места на воздушных суднах за высокую цену, а эти платежи «идут мимо официальной кассы».

В свою очередь представитель Управления иранской гражданской авиации Мохаммад Хасан Зибахш заявил «РИА Новости», что самолет, который, согласно предыдущим заявлениям, был угнан и направлен как раз в Иран, накануне вечером приземлился в Киеве, до этого сделав дозаправку в аэропорту иранского Мешхеда. Помимо этого он объявил, что обсуждаемый борт вообще не был украинским.

«Рейс вылетел из Ирана [накануне]. <…> [До этого] вчера он прилетел в Мешхед <…>, заправился вчера в аэропорту Мешхеда, самолет был из Каме (город в афганской провинции Нангархар. — Ред.), вылетел из Ирана и приземлился в аэропорту Киева. Никакого похищения не было, самолет был не украинский, он был из Каме, из Афганистана», — поведал Зибахш.

Обстановка в аэропорту Кабула

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с «Известиями» также оценил информацию об угоне самолета и прокомментировал ситуацию в аэропорту Кабула. По его словам, воздушная гавань в настоящее время находится в состоянии хаоса и этим могли воспользоваться и террористические организации, и чисто криминальные группировки. Также Мендкович не исключил, что угнать самолет могла и «какая-то группа отчаявшихся» в ожидании эвакуации.

«На текущий момент аэропорт Кабула фактически контролируют американцы. А как они справляются с функциями контроля, мы все помним на примере последних месяцев — как был потерян весь Афганистан и захвачен талибами. Так что теперь неудивительно, что завелась какая-то группа лиц, которая угоняет самолеты в Иран», — сказал он.

Оценка эксперта того, что происходит в аэропорту, подкреплена получаемой оттуда информацией. Так, накануне из-за большого скопления людей в воздушной гавани Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него. По данным телеканала CNN, в результате давки или огнестрельных ранений в районе аэропорта за последнюю неделю погибли около 20 человек. Кроме того, 23 августа в аэропорту Кабула вспыхнул пожар.

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявлял, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Однако официальные лица Пентагона и Госдепа США указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в воздушной гавани.

Боевики «Талибана» вошли в Кабул 15 августа, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.