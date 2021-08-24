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На Украине заявили об угоне своего самолета в Афганистане

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На прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать граждан Украины из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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«Наш самолет захватили другие люди. В (минувший — Ред.) вторник у нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сообщил Енин в эфире «Громадське радио», не уточняя, чем закончился инцидент.

Замглавы МИД Украины добавил, что следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта Кабула.

Ранее в этот день глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс заявил, что для самолетов, вылетающих и садящихся в аэропорту Кабула, сохраняется значительная угроза.

По данным на 22 августа, рядом с аэропортом Кабула из-за стрельбы и давки погибли 19 человек. Кроме того, в понедельник, 23 августа, в аэропорту вспыхнул пожар.

При этом 16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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