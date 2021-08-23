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В аэропорту Кабула начался пожар

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В аэропорту Кабула вспыхнул пожар. Кадры 23 августа публикуют местные жители в социальных сетях.

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На предоставленных записях видно, что на территории аэропорта что-то горит и поднимается дым.

В воздушной гавани афганской столицы наблюдается хаос. Местные жители находятся в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе. Они хотят покинуть страну.

Ранее в этот же день управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон изменит политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В воздушную гавань будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО.

В этот же день местный житель Вали Гулам рассказал «Известиям» о том, что множество людей стоят в пробке в попытке прорваться к аэропорту. Кроме того, периодически слышны звуки стрельбы — военные пытаются усмирить граждан предупредительным огнем в воздух.

По данным на 22 августа, рядом с аэропортом Кабула из-за стрельбы и давки погибли 19 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

Сколько именно человек погибло, пытаясь зацепиться за самолет снаружи, укрывшись в отсеке шасси, а также падая с лайнера с высоты, неизвестно.

16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.

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