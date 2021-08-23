В аэропорту Кабула приостановили все рейсы

Все рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани, желающих покинуть Афганистан. Об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны, опубликованном в понедельник, 23 августа, в Facebook.

«Все рейсы в Международном аэропорту Хамид Карзай приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов», — указано в заявлении.

Подобные меры были приняты с целью предотвращения скопления людей и беспорядка в воздушной гавани. В сообщении отмечается, что авиационные власти Афганистана «активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее».

Ранее в этот день телеканала CNN со ссылкой на источник сообщил, что Вашингтон изменит политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В аэропорт Кабула будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО.

В тот же день местный житель Вали Гулам рассказал «Известиям» о том, что множество людей стоят в пробке в попытке прорваться к воздушной гавани. Кроме того, слышны звуки стрельбы — военные пытаются усмирить граждан.

В аэропорту Кабула наблюдается хаос. Местные жители находятся в аэропорту и на взлетно-посадочной полосе. Они пытаются улететь из Афганистана. Ранее в воскресенье стало известно, что семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

19 августа сообщалось о том, что с момента захвата столицы Афганистана боевиками «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) в аэропорту Кабула из-за стрельбы и давки погибли 12 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики сообщили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.