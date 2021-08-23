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Афганский журналист рассказал о происходящем в районе аэропорта Кабула

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Афганский журналист Вали Гулам рассказал «Известиям», что происходит в районе кабульского аэропорта.

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Находясь в автомобиле, который передвигается по городу, он показал, как множество людей стоят в пробке в попытке прорваться к воздушной гавани.

Кроме того, на улицах Кабула регулярно слышны звуки стрельбы. Это предупредительные выстрелы в воздух, чтобы усмирить создающих хаос людей, поясняет журналист.

На кадрах также можно заметить скорую помощь, которая везет пациентов. Как отметил Гулам, некоторые люди падают в обморок из-за длительного нахождения у аэропорта.

По его словам, люди со всей исламской республики стремятся попасть в столичный аэропорт в надежде покинуть страну.

«Вокруг [аэропорта находятся] беженцы со всех провинций [Афганистана]. Они просят иностранные государства, чтобы их забрали отсюда», — рассказал журналист.

Центральный вход в аэропорт окружили члены движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ), добавил он.

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22 августа семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

В этот же день глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отслеживают и при необходимости будут нейтрализовать угрозы, которые могут исходить от террористов при эвакуации людей из аэропорта в столице Афганистана.

С начала июля из Афганистана американские военные эвакуировали около 33 тыс. человек.

16 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

При этом президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада о размещении афганских беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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