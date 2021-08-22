Путин раскритиковал идеи Запада размещать афганских беженцев в Центральной Азии

Президент России Владимир Путин раскритиковал идеи Запада о размещении беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. На эту тему он высказался в воскресенье, 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая Россия».

«Значит, в эти страны можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать без виз не хотим. Это просто унизительный подход к решению этого вопроса», — сказал Путин.

По его словам, эту тему поднимут 23 августа на встрече лидеров стран ОДКБ и других площадках.

Кроме этого, Путин призвал не допустить в Россию боевиков из Афганистана под видом беженцев. Путин указал, что никто не хочет повторения событий 1990-х и середины 2000-х годов.

«И нам [преступные] элементы оттуда не нужны — из Афганистана и из Сирии тоже. Мы делаем все, чтобы Сирия не превратилась в рассадник терроризма», — подчеркнул российский лидер.

Путин подчеркнул, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности России. Путин также поблагодарил «Единую Россию» и все партии в парламенте, которые «принимают решения о национальной безопасности».

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече заявил, что представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) пока выполняют обещания о прекращении боевых действий и начале национального диалога в Афганистане, запустили первые контакты с представителями основных политических сил страны.

20 августа Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «Талибан» контролирует почти весь Афганистан и нужно исходить из этих реалий.

Ранее, 16 августа, Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий и созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане. В тот же день Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его запланировали до конца августа.