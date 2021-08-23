США изменили правила допуска граждан в аэропорт Кабула

Вашингтон изменит политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В аэропорт Кабула будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО. Об этом 23 августа сообщает телеканала CNN со ссылкой на источник.

«Заявителей на участие в программе США по специальной иммиграционной визе (SIV), которая дает возможность афганцам, работавшим на правительственные силы и агентства США, выехать из страны, в аэропорт не пустят», — сообщили журналисты.

Кроме того, сообщается, что теперь талибы помогают проверять документацию тех, кто пытается улететь из Кабула. На территории аэропорта остаются тысячи афганцев, большая часть их них — мужчины военного возраста без документов.

Одной из причин такого решения является хаос. Он возник из-за того, что гражданам визы выдавали без номеров документов — в итоге люди разослали их своим знакомых, которые не имели право на доступ в аэропорт.

«Я не думаю, что консульство или администрация, откровенно говоря, понимают, как сильно они облажались, отправив эту дурацкую визу и пропустив всех на 24 часа подряд», — сказал источник.

После того, как боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) 15 августа вошли в Кабул, в аэропорту города наблюдается хаос. Местные жители находятся в здании воздушной гавани и на взлетно-посадочной полосе. Они пытаются улететь из Афганистана.

Как в понедельник рассказал «Известиям» местный житель Вали Гулам, множество людей стоят в пробке в попытке прорваться к воздушной гавани. Кроме того, слышны звуки стрельбы — военные пытаются усмирить граждан.

22 августа семь человек погибли в давке рядом с аэропортом Кабула.

В этот же день глава Белого дома Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты отслеживают и при необходимости будут нейтрализовать угрозы, которые могут исходить от террористов при эвакуации людей из аэропорта в столице Афганистана. С начала июля из Афганистана американские военные эвакуировали около 33 тыс. человек.

17 августа, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.