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Пентагон заявил об угрозе для эвакуационных самолетов из Кабула

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В Пентагоне считают, что для самолетов, вылетающих и садящихся в аэропорту Кабула, сохраняется угроза. Об этом в понедельник, 23 августа, заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс на брифинге Пентагона, который транслировался на странице в Twitter министерства обороны страны.

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«Угроза значительная», — сообщил генерал, отвечая на вопрос журналистов.

О деталях говорить он отказался, сославшись на веские причины.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты исходят из того, что эвакуация через аэропорт Кабула завершится в ранее намеченный срок — до 31 августа.

«Цель — вывезти как можно больше людей как можно быстрее. <…> Приоритет — сделать это настолько хорошо, насколько мы можем, до конца этого месяца», — сказал он.

По данным на 22 августа, рядом с аэропортом Кабула из-за стрельбы и давки погибли 19 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов. Кроме того, в понедельник, 23 августа, в аэропорту Кабула вспыхнул пожар.

При этом 16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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