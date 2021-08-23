Источник сообщил о гибели еще семи человек в аэропорту Кабула

Семь человек погибли в результате столкновений у аэропорта столицы Афганистана Кабула 23 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

«Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию сначала со стороны «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России), затем со стороны иностранных сил», — передает информагентство.

По данным источника, жертвами столкновений стали один сотрудник сил безопасности, два талиба и четыре человека, которые пытались покинуть Афганистан. Также очевидец подтвердил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга.

По информации телеканала CNN, в понедельник утром столкновение началось, когда снайпер открыл огонь по сотрудникам афганских сил безопасности, которые контролируют ситуацию в аэропорту. Были ранены четыре человека. Афганские силовики открыли ответный огонь в направлении американских морских пехотинцев, при этом никто из них не пострадал. Всего, по информации телеканала, в результате давки или огнестрельных ранений в районе аэропорта за последнюю неделю погибли почти 20 человек. В Пентагоне, комментируя произошедшее, отметили, что не располагают данными о том, кто начал стрелять.

Ранее в этот день сообщалось, что из-за большого скопления людей в воздушной гавани Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него.

Как «Известиям» рассказывали очевидцы, в попытке попасть в аэропорт множество людей стояли в пробке.

16 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа.