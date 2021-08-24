Эксперт оценил информацию об угоне украинского самолета в Афганистане

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович во вторник, 24 августа, комментируя в беседе с «Известиями» информацию об угоне в Иран украинского самолета, который был предназначен для эвакуации из Афганистана граждан Украины, отметил, что аэропорт Кабула в настоящее время находится в состоянии хаоса.

По его мнению, происходящим в кабульской воздушной гавани могли воспользоваться и террористические организации, и чисто криминальные группировки.

«На текущий момент аэропорт Кабула фактически контролируют американцы. А как они справляются с функциями контроля, мы все помним на примере последних месяцев — как был потерян весь Афганистан и захвачен талибами (боевиками радикального движения «Талибан» — террористической организации, запрещенной в РФ — Ред.). Так что теперь неудивительно, что завелась какая-то группа лиц, которая угоняет самолеты в Иран. Мы можем предполагать, что как раз безопасности нет, что аэропорт по факту находится в состоянии хаоса, люди пытаются покинуть страну любыми средствами», — пояснил он.

При этом Мендкович не исключил, что угнать самолет — о чем сообщалось ранее — могла и какая-то группа отчаявшихся в ожидании эвакуации.

«Это в принципе неудивительно, учитывая, что американцы показали, что органически не могут поддерживать порядок в Афганистане. Кабульский аэропорт не исключение», — заключил эксперт.

Об угоне украинского самолета в Кабуле ранее в этот день заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире «Громадське радио». По его словам, на прошлой неделе лайнер захватили неизвестные люди. Воздушное судно вылетело в Иран вместо того, чтобы эвакуировать украинцев.

При этом позднее спикер украинского МИДа Олег Николенко заявил, что данная информация не соответствует действительности, «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет». По его словам, привлеченные для эвакуации из Афганистана лайнеры безопасно вернулись на Украину. Всего ими было совершено три рейса, эвакуировано 256 человек. Николенко также добавил, что ситуация в кабульском аэропорту «приближена к хаосу», многие ищут хоть какую-то возможность покинуть Афганистан.

Накануне из-за большого скопления людей в воздушной гавани Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него. Согласно данным телеканала CNN, в результате давки или огнестрельных ранений в районе аэропорта за последнюю неделю погибли около 20 человек.

Как заявил 16 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Позднее официальные лица Пентагона и Госдепа США указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в воздушной гавани.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.