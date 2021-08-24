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МИД Украины опроверг свое заявление о захвате самолета в Афганистане

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Информация о захвате неизвестными украинского самолета в афганском Кабуле не соответствует действительности. Об этом во вторник, 24 августа, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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«Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности», — сказал он агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, привлеченные для эвакуации из Афганистана лайнеры безопасно вернулись на Украину. Всего ими было совершено три рейса, эвакуировано 256 человек.

Николенко добавил, что ситуация в кабульском аэропорту «приближена к хаосу», многие ищут хоть какую-то возможность покинуть Афганистан.

Как отмечает «Газета.ру», об угоне самолета в Кабуле ранее в этот день заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире «Громадське радио». По его словам, на прошлой неделе лайнер захватили неизвестные люди. Воздушное судно вылетело в Иран вместо того, чтобы эвакуировать украинцев.

23 августа из-за большого скопления людей в воздушной гавани Управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него.

По данным телеканала CNN, в результате давки или огнестрельных ранений в районе аэропорта за последнюю неделю погибли около 20 человек.

Как заявил 16 августа директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Позднее официальные лица Пентагона и Госдепа США указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в воздушной гавани.

15 августа боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

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