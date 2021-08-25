Талибы ограничили допуск афганцев в аэропорт Кабула

Боевики радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) ограничили доступ афганцев в аэропорт Кабула. Об этом 25 августа сообщает Al Jazeera.

По словам репортера телекомпании, талибы установили контрольно-пропускной пункт в 5 км от северных ворот кабульского аэропорта, где в последние дни собиралось большое число афганцев, надеющихся покинуть страну.

«Они никого не пускают, если только не можешь доказать, что у тебя есть американская виза, американский паспорт или приглашение из США или любой из стран НАТО»,— рассказал журналист.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и у восточных ворот.

Репортер также отметил, что ситуация становится всё более напряженной, и паника среди людей нарастает.

Ранее, 24 августа, официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» запретит эвакуацию из Кабула, покинуть страну, по его словам, можно будет не позднее 31 августа. Он также добавил, что талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранных граждан.

В тот же день президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами.

В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

23 августа сообщалось, что талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.