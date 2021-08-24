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Байден поручил составить планы на случай изменения сроков миссии в Афганистане

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Президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Об этом сообщила во вторник, 24 августа, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент попросил Пентагон и Государственный департамент [составить] запасные планы для корректировки графика, если это станет необходимым», — приводит пресс-служба Белого дома слова Псаки.

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Американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами, добавила Псаки.

«Он также дал понять, что с каждым днем операций на местах есть всё больше риска для наших солдат по мере роста угроз «ИГ» (террористическая организация, запрещена в РФ) и что завершение миссии 31 августа зависит от продолжения координации с «Талибаном» (организация запрещена в РФ), включая продолжение доступа к аэропорту», — отметила пресс-секретарь.

В ходе онлайн-встречи G7 ранее в этот день Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране.

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ранее в этот день заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Кроме того, как сообщалось 23 августа, талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

Из-за того что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.

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