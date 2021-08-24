Байден на встрече G7 допустил продление миссии США в Афганистане

Президент США Джо Байден в ходе онлайн-встречи лидеров стран «группы семи» (G7) заявил, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, газета The New York Times со ссылкой на неназванный официальный источник.

Высокопоставленный представитель американской администрации указал на то, что Байден сослался на высокий риск террористического нападения. В связи с этим пока Вашингтон не намерен сдвигать дату вывода войск и полной эвакуации из Афганистана. При этом, источник пояснил, что американский лидер отметил возможность продления миссии США.

Вместе с тем канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил партнерам по G7 о готовности оставить войска в Афганистане и после 31 августа.

«Я подчеркнул, что Канада готова остаться после дедлайна, если это вообще возможно», — сказал Трюдо в ходе встречи «группы семи».

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен по итогам обсуждения ситуации в Афганистане на виртуальном заседании стран G7 рассказала, что для решения вопроса о расселении афганских беженцев по западным странам Евросоюз (ЕС) предложил созвать международный форум высокого уровня. Пока же ЕС не определился, какое количество афганцев готов принять.

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 24 августа заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Кроме того, как сообщалось 23 августа, талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

Из-за того что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.