Прямой эфир
Мир
Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко
Общество
Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Общество
Единовременные выплаты получат 43 млн пенсионеров
Экономика
Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель
Мир
СПЧ ООН создал механизм мониторинга соблюдения прав человека в Афганистане
Мир
Лавров высказался против присутствия американских солдат в Центральной Азии
Общество
В Анапе продлили запрет на купание в море
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Сюжет:

Байден на встрече G7 допустил продление миссии США в Афганистане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в ходе онлайн-встречи лидеров стран «группы семи» (G7) заявил, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако не исключил продления миссии США в стране. Об этом сообщает во вторник, 24 августа, газета The New York Times со ссылкой на неназванный официальный источник.

Высокопоставленный представитель американской администрации указал на то, что Байден сослался на высокий риск террористического нападения. В связи с этим пока Вашингтон не намерен сдвигать дату вывода войск и полной эвакуации из Афганистана. При этом, источник пояснил, что американский лидер отметил возможность продления миссии США.

Уходя, не входи: чем завершился саммит G7 по Афганистану
И почему союзники решили не переносить сроки вывода своего контингента из страны

Вместе с тем канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил партнерам по G7 о готовности оставить войска в Афганистане и после 31 августа.

«Я подчеркнул, что Канада готова остаться после дедлайна, если это вообще возможно», — сказал Трюдо в ходе встречи «группы семи».

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен по итогам обсуждения ситуации в Афганистане на виртуальном заседании стран G7 рассказала, что для решения вопроса о расселении афганских беженцев по западным странам Евросоюз (ЕС) предложил созвать международный форум высокого уровня. Пока же ЕС не определился, какое количество афганцев готов принять.

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 24 августа заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Кроме того, как сообщалось 23 августа, талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

Из-за того что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021