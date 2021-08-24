ЕС предложил созвать форум по расселению афганских беженцев

Для решения вопроса о расселении афганских беженцев по западным странам Евросоюз (ЕС) предложил созвать международный форум высокого уровня, однако пока не определился, какое их количество готов принять. Об этом 24 августа по итогам обсуждения ситуации в Афганистане на виртуальном заседании стран G7 сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен.

«Мы предложили провести международный форум для обсуждения расселения беженцев из Афганистана. Мы пока находимся в стадии консультаций, сколько людей сможет принять Евросоюз, поскольку гуманитарные визы для них должны выдавать государства сообщества, а не Еврокомиссия», — сказала она.

По словам фон дер Ляйнен, переселение должно осуществляться на исключительно добровольной основе. Она также отметила, что форум позволит собрать со всех стран предложения в части квот на число афганских беженцев, которых они готовы разместить на своей территории.

«Это глобальный кризис, и его решение должно быть международным», — заключила председатель ЕК.

Одновременно с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции заявила, что Германия в рамках срочной гуманитарной помощи немедленно предоставит Афганистану €100 млн, а позднее выделит еще €500 млн. Она подчеркнула, что главным приоритетом на данный момент является вопрос эвакуации афганских граждан из страны.

Ранее во вторник ЕС призвал власти Афганистана разрешить желающим добраться в аэропорт Кабула.

В этот же день радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников, которая проводится через единственный в Кабуле аэропорт, находящийся под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того что граждане Афганистана также пытаются спешно покинуть страну, в аэропорту возникают суматоха, давка. По данным на 24 августа, в районе аэропорта погибли более 25 человек.