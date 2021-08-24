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Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

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Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) запретит эвакуацию из Кабула, покинуть страну можно будет не позднее 31 августа. Об этом 24 августа заявил на пресс-конференции в афганской столице официальный представитель талибов Забихулла Муджахид. Трансляцию его выступления вел телеканал Al Jazeera.

«Мы не допустим никаких операций по эвакуации после 31 августа», — цитирует Муджахида ТАСС.

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Он также добавил, что талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранных граждан.

23 августа сообщалось, что талибы обязали США вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив, что «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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