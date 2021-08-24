Уходя, не входи: чем завершился саммит G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден заявил, что иностранные войска должны покинуть территорию Афганистана в срок — до 31 августа . Это стало одним из главных итогов саммита G7, который экстренно созвала председательствующая в «семерке» Великобритания. Лондон, а вместе с ним Берлин и Париж рассчитывали оттянуть дедлайн, чтобы вывезти из страны как можно больше иностранцев и афганцев. Впрочем, британский премьер Борис Джонсон сделал хорошую мину при плохой игре, сообщив о том, что «семерка» согласовала единый подход к «Талибану» (движение запрещено в РФ). Его ключевой элемент — требование разрешить всем желающим безопасно покинуть страну . К слову, вопрос о признании талибов законными властями Афганистана на повестке дня стран G7 не стоял.

В срок

Саммит G7 состоялся всего за неделю до срока, в который США пообещали вывести из Афганистана всех иностранных военных. И стал последней возможностью для многих членов «семерки» убедить президента США Джо Байдена продлить этот срок, чтобы вывезти из страны как можно больше людей.

Главным апологетом пролонгации выступил британский премьер Борис Джонсон , по чьей инициативе неформальное объединение и собралось. За последние 10 дней из Афганистана были вывезены почти 60 тыс. человек — как иностранцев, так и афганцев, сотрудничавших с силами западной коалиции последние 20 лет . Но многие по-прежнему остаются за бортом.

Желание британцев, которые недавно расширили список афганцев с правом на въезд в Соединенное Королевство, отсрочить час икс поддержали главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан . Впрочем, ускоренные темпы эвакуации в день саммита (за 24 часа к утру вторника из Кабула вылетели 37 военных самолетов США и еще 57 рейсов стран-союзниц с 21,7 тыс. человек на борту) говорили о том, что надежд на отсрочку мало.

Уходя, не входи Борис Джонсон Фото: REUTERS/Henry Nicholls

И действительно, вопреки просьбам Лондона и других европейских столиц Джо Байден согласился с рекомендацией Пентагона покинуть Афганистан до 31 августа — иначе есть риск для безопасности американских войск . Накануне движение «Талибан» предупредило, что срыв дедлайна «будет иметь последствия» и «вызовет реакцию» . В день саммита представитель движения Забихулла Муджахид еще раз напомнил об этом, добавив, что афганцам больше не позволят приезжать в аэропорт, чтобы покинуть страну.

С последним «семерка» не согласилась, призвав обеспечить доступ в аэропорт Кабула. Как заявил по итогам саммита Борис Джонсон, условие номер один — «чтобы они [талибы] гарантировали безопасный проход до 31 августа и далее... для тех, кто хочет выйти» .

— Некоторые из них скажут, что они этого не принимают, а некоторые, я надеюсь, поймут смысл этого, потому что у G7 есть очень значительные рычаги влияния — экономические, дипломатические и политические, — сказал британский лидер.

К слову, ЕС пока не определился, сколько афганских беженцев он готов принять . На саммите было предложено провести международный форум для обсуждения этого вопроса.

Привлечь всех

Саммит G7, участие в котором также приняли генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, стал своеобразной сверкой часов перед более глобальным обсуждением ситуации в Афганистане.

Уходя, не входи Фото: REUTERS/UK MOD Crown/LPhot Ben Shread

За несколько дней до нынешней виртуальной встречи премьер Джонсон признал, что ключевыми игроками в регионе с уходом США стали РФ и КНР , а глава британского МИДа заметил, что Лондону «придется привлечь страны с потенциально сдерживающим влиянием, такие как Россия и Китай, как бы это ни было неудобно».

— Мы ожидаем, что Россия и Китай попытаются заполнить вакуум власти, образовавшийся в результате отступления США/НАТО из Афганистана , и, возможно, будут конкурировать за это между собой, но не в ущерб своей собственной безопасности, — сказал «Известиям» экс-советник президента Италии и бывший посол страны при НАТО Стефано Стефанини.

По его словам, Москва и Пекин могли бы сыграть «сдерживающую» роль в отношении талибов как во внутреннем управлении (положение женщин, различные социальные ограничения), так и в предотвращении связи с международным джихадом и терроризмом.

— Конечно, Россия и Китай не хотели бы, чтобы дружественное Западу правительство находилось в Кабуле. С чего бы им это? Но российским и китайским интересам лучше всего отвечало бы относительно стабильное правительство талибов, которое было бы принято афганским народом и не вызывало бы недовольства, — пояснил итальянский политолог. — Несмотря на геополитические различия и соперничество, Запад, Россия и Китай всё еще находятся по одну сторону пропасти между секуляризмом и фундаментализмом .

Уходя, не входи Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Marines

К слову, британцы не единственные, кто говорит о необходимости привлечь к решению проблем Афганистана других участников. Например, премьер председательствующей сейчас в G20 Италии Марио Драги выступил с идеей перенести запланированный на конец октября саммит «двадцатки» на более ранний срок, чтобы также как можно скорее обсудить ситуацию в Афганистане.

Круги ада

Времени на раскачку у международного сообщества действительно нет. Помимо обескровивших страну военных действий на Афганистан обрушилась вторая за три года засуха, уничтожившая около 40% посевов . Всё это сделало 18,5 млн афганцев зависимыми от гуманитарной помощи из-за рубежа. К концу года, по прогнозу Всемирной продовольственной программы ООН, полагаться на поставки гумпомощи из-за границы придется уже 20 млн жителей страны. При этом без новых пожертвований (всего мировое сообщество призвали собрать на продовольствие афганцам $200 млн) нынешние запасы еды грозят кончиться уже к сентябрю.

24 августа стало известно, что Германия предоставит Афганистану в рамках срочной гуманитарной помощи €100 млн, затем еще €500 млн.

Новые проблемы для тех, кто вынужден остаться, создала и спешная эвакуация из Кабула. Закрытие аэропорта для коммерческих рейсов привело к задержкам с поставками помощи населению Афганистана — из-за ограничений в страну не смогли, в частности, попасть более 500 т медикаментов, посетовали на этой неделе во Всемирной организации здравоохранения. Крайне затруднительной остается и финансовая ситуация .

Уходя, не входи Фото: REUTERS/U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel Ruiz

— По моим данным, вся финансовая система полностью блокирована. Ни один банк не работает, — признал «Известиям» один из чиновников бывшего афганского правительства, пожелавший оставаться анонимным.

Еще на прошлой неделе Международный валютный фонд заморозил перечисление Кабулу транша в $370 млн для борьбы с экономическим кризисом из-за «отсутствия ясности в международном сообществе» по поводу признания правительства в Афганистане .

Прошедший во вторник саммит G7 этот вопрос так и не прояснил . Отчасти потому, что пока талибы не объявили, каким будет состав нового правительства. По информации журнала Foreign Policy, «Талибан» решил сформировать совет из 12 человек для управления страной, якобы согласовав семь кандидатур , включая членов бывшего правительства. Однако, как отметил в беседе с «Известиями» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, эта пока неподтвержденная талибами информация не отвечает на главный вопрос, будет ли помимо этого коллегиального органа существовать еще и кабинет министров, об инклюзивности которого шла речь.

Сами талибы меж тем, касаясь вопроса правительства, отметили лишь, что его в Афганистане не будет до тех пор, пока последний американский солдат не покинет страну.