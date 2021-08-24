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Дойти до Масуда: как долго продержится последний очаг сопротивления талибам

Муниципалитеты Афганистана восстановили работу
Фото: REUTERS/Aamaj News Agency
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Дойти до Масуда: как долго продержится последний очаг сопротивления талибам
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2021-08-23 18:24:05
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Ситуация в большинстве провинций Афганистана нормализовалась, муниципальные структуры возобновили работу. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент организации «Общество дружбы и сотрудничества с Афганистаном» Мохаммад Башар Башардост. При этом в стране остается один центр сопротивления «Талибану» (движение запрещено в РФ) — провинция Панджшер. Талибы окружили регион в намерении подавить мятежников, и теперь провинция готовится к развязке. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, если группировка не разобьет своих противников до ноябрьских холодов, то у Панджшера будет шанс продержаться еще как минимум шесть месяцев.

«Есть места, которых следует избегать»

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В абсолютном большинстве провинций Афганистана ситуация вернулась в норму, некоторые волнения сохраняются лишь в Кабуле, заявил «Известиям» Мохаммад Башар Башардост.

Все предприятия и муниципалитеты вернулись к обычному режиму работы. Некоторые жители Кабула пребывают в панике, потому что западные представители и военные убежали, посольства все закрылись. Многие афганцы обращаются ко мне с просьбой помочь им с переездом в Россию, но официально к властям РФ с таким прошением мы пока не обращались, — отметил представитель афганской организации. — Во время первого прихода талибов (с 1996 по 2001 год. — «Известия») люди каждый день погибали, по 200300 человек. Сейчас никто не умирает.

Он также подчеркнул, что консульский отдел посольства Афганистана продолжает работать в прежнем режиме под республиканским флагом. В посольстве страны на запрос «Известий» оперативно не ответили.

Спадное чувство
Ситуация в Кабуле после смены власти
Фото: TASS/EPA/Stringer

На сегодня в Афганистане осталась одна из 34 провинций, где талибы не смогли установить контроль. Речь о гористом Панджшере, что в 120 км к северу от Кабула. Возглавляет местные силы сопротивления Ахмад Масуд, сын покойного национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Он пообещал, что «никогда никому не отдаст провинцию Панджшер», хотя и выразил надежду на то, что конфликт удастся решить переговорами.

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22 августа «Талибан» начал наступление на Панджшер и перекрыл въезды в провинцию. При этом талибы сообщили: они тоже за то, чтобы решить ситуацию мирным путем. Правда, переговоры они ведут не с Масудом, а с бывшим вице-президентом и главой МВД Амруллой Салехом — после бегства президента Ашрафа Гани он объявил себя и.о. главы республики и тоже находится в Панджшере.

Салех написал в Twitter, что «талибы сосредоточили силы у въезда в Панджшер через день после того, как оказались в засаде в соседней долине Андараб и с трудом вышли оттуда целыми. Салангский переход защищен силами сопротивления». Твит политика завершается предупреждением для талибов: «Есть места, которых следует избегать».

По мнению директора Центра изучения современного Афганистана Омара Нессара, благодаря географическому положению Панджшера — гористая местность и ущелья — силы сопротивления смогут удерживать регион достаточно долго.

— Тем более к ним, по разным данным, примкнули силы правительства, не согласные с политикой «Талибана». Но следует понимать, что война — это крайний вариант для обеих сторон, — уточнил эксперт «Известиям».

Если Ахмад Масуд сумеет собрать вокруг себя костяк из военных, то он сможет продержаться до полугода, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Дойти до Масуда
Жители провинции Панджшер

Жители провинции Панджшер

Фото: REUTERS/Aamaj News Agency
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Ясно, что Масуд не готов идти освобождать Кабул, ему достаточно Панджшерской долины. Свою провинцию он может защищать долго, вплоть до шести-семи месяцев. Но скоро наступит зима. Очевидно, что до конца осени талибы постараются подавить силы сопротивления. Если это не удастся, то их операция против Панджшера автоматически перенесется на весну следующего года, такая сезонность характерна для талибов, — пояснил эксперт «Известиям».

Ахмад Масуд уже обратился к странам Запада, в частности к Франции, с просьбой поставить региону оружие. Афганские СМИ сообщили, что силы сопротивления Панджшера смогли организовать воздушный мост из Таджикистана для доставки оружия. В ОДКБ, куда входит Душанбе, заявили, что не располагают информацией о поставках вооружений по таджикскому каналу в Панджшер.

Сейчас, когда войска коалиции выведены, страны Запада — Франция, Великобритания, США — будут смотреть на ситуацию в Панджшере исходя из прагматичных соображений: на какие роли в Афганистане может претендовать Масуд, насколько велики шансы на сопротивление. Но, даже если Запад решит поставлять оружие Панджшеру, он не будет делать это напрямую — все через посредников в регионе. Пока они не определились с позицией, — подчеркнул Владимир Сотников.

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Операция «Эвакуация»

Всю неделю после падения Кабула иностранные правительства ускоренными темпами продолжали эвакуацию своих граждан и некоторых категорий афганцев. Российское посольство в Афганистане на этой неделе начало формировать списки афганских студентов, которые зачислены в российские вузы. Как писали «Известия» ранее, в общей сложности с такой просьбой к российским властям коллективно обратились 870 студентов. Об эвакуации попросили еще около 400 афганцев с российским гражданством, рассказал на днях посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Точной даты эвакуационного российского рейса в посольстве не назвали, однако источник «Известий» в дипкругах отметил, что он, «вероятно, состоится до конца недели».

Дойти до Масуда
США эвакуируют жителей Афганистана
Фото: REUTERS/U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel Ruiz

Тем временем США с 14 августа вывезли из Афганистана около 28 тыс. человек — не только американцев, но и граждан других стран членов НАТО, рассказал на воскресной пресс-конференции президент США Джо Байден. Он подчеркнул: эвакуация была бы «трудной и болезненной независимо от того, когда бы мы начали». Так он отреагировал на обвинения в сумбурном и плохо продуманном вывозе гражданских лиц.

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В МИД ФРГ «Известиям» сообщили, что к вечеру 23 августа рейсами бундесвера были вывезены 3 тыс. человек, три четверти из которых афганцы.

По данным НАТО, на прошлой неделе из-за давки в аэропорту Кабула, к которой привели отчаянные попытки граждан улететь из Афганистана на иностранных самолетах, погибли около 20 человек. В последние пару дней ситуация в аэропорту немного улучшилась. По признанию британских военных, работающих на месте, «талибы стали выстраивать людей в отдельные очереди для эвакуации в США и в Великобританию». По сообщениям британского минобороны, с 13 августа из Афганистана удалось вывезти 5725 человек, включая более 3 тыс. афганцев и членов их семей. Только за 22 августа восемь бортов королевских ВВС вывезли из Кабула 1721 человека. Лондон рассчитывает на то, что ему удастся эвакуировать по 2 тыс. человек ежедневно.

Нарастить темпы пытаются и США: на днях официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон хотел бы наладить эвакуацию до 9 тыс. человек в сутки. При этом США так и не сообщили, сколько точно американцев хотят покинуть Афганистан. Помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан говорил о «нескольких тысячах», тогда как эксперты называли 10–15 тыс. человек.

Дойти до Масуда
эвакуация жителей Афганистана
Фото: REUTERS/U.S. Air Force/Senior Airman Brennen Lege

Как известно, США планировали полностью завершить эвакуацию иностранцев и некоторых категорий афганцев из Афганистана до 31 августа. Но растущее число желающих покинуть страну после прихода талибов и организационный хаос поставил на повестку вопрос о необходимости этот дедлайн продлить. И, как сообщает ряд британских СМИ, именно с такой просьбой премьер Борис Джонсон обратится к Джо Байдену 24 августа, в день экстренного саммита G7. Талибы же в свою очередь заявили, что срыва дедлайна не потерпят — по их словам, иностранные военные должны покинуть Афганистан точно в срок.

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