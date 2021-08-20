Бежать некуда: молодые афганцы делятся ужасом перспектив жизни при талибах

После того как 15 августа боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) ворвались в Кабул и заняли президентский дворец, в стране произошло много изменений. Столица Афганистана пала перед талибами намного быстрее, чем многие предполагали. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Никто не знает, что произойдет дальше и что можно ждать от сложившейся ситуации. «Известия» поговорили с жителями Кабула о жизни под властью талибов.

Жизнь по чужим правилам

«Талибан» развернул массированное наступление в мае, когда США начали вывод войск и быстро сокрушил афганские вооруженные силы, на поддержку которых США потратили более 83 миллиардов долларов за последние два десятилетия. Боевики заняли крупные города Афганистана с ошеломляющей скоростью: Мазари-Шариф, последний крупный город на севере, пал всего за день до Кабула.

17 августа официальные лица «Талибана» заверили, что никаких акций возмездия против афганцев, сотрудничавших с западными силами, не предвидится. Но эти обещания были встречены международным сообществом скептически. Уже известны случаи, когда талибы разыскивали люде, сотрудничавших с иностранцами.

«После того как талибы заняли Кабул, лично для меня изменилось очень многое, — поделился Сабит. —Я не могу нормально гулять с друзьями, как раньше. Я никогда не носил национальную одежду, но теперь я обязан это делать. Мы с друзьями одевались в светскую одежду — джинсы, кроссовки. Теперь все мы вынуждены выходить на улицу только в национальной одежде. У моих знакомых есть татуировки на руках, и они прячут их, когда видят талибов. Раньше я жил, как мне хотелось, но теперь надо жить так, как они скажут».

Еще совсем недавно Сабит работал переводчиком, но сейчас эта профессия заставляет опасается за свою жизнь: «Я не могу ходить на работу, боюсь, что они меня убьют если узнают, что я работаю с иностранцами. Это очень больно, когда не знаешь, что будет с твоим будущим. Я не знаю возьмут ли меня после этого на работу или нет, и как жить дальше в государстве под руководством талибов».

В 1996-2001 годах, когда «Талибан» управлял Афганистаном, исламисты ввели для населения строгие правила. Женщин обязали носить длинную одежду, которая закрывала их с головы до ног, им не разрешалось учиться или работать, и даже перемещаться в одиночку. Также были запрещены телевидение, музыка и неисламские праздники.

Насилие и дикость

«Все вокруг резко изменилось. Я боюсь выйти из дома и не могу просто побриться. Талибы накажут даже за это. Нельзя носить брюки, сегодня из-за этого избивали людей, потому что они вышли без верхней традиционной одежды. Сейчас везде очень тяжелая атмосфера, совершенно нигде не чувствуешь себя в безопасности — рассказал Мохаммад Акбари. — Абсолютно все сейчас хотят уехать, но далеко не у всех есть такая возможность. В этом году я получил стипендию в Российском университете дружбы народов, но не знаю, получится ли уехать».

Мохаммад — хазареец, представитель одного из этнических меньшинств, которых преследуют талибы. «К представителям других национальностей или этнических меньшинств талибы относятся агрессивно. Из-за другой национальности и вероисповедания 20 лет назад, когда они тоже взяли страну, талибы просто убивали. Этих причин им было достаточно, чтобы убить человека. Сейчас они ничуть не изменились. Они буквально дикари!»

По словам Акбари, ситуация будет только обостряться: «Я думаю, что дальше будет только хуже. Они всем говорят, что изменились, но это совсем не так. Они ничуть не изменились. Талибы говорят, что признают права женщин и права других национальностей, что не трогают мирных граждан, и что все прощают. Но на деле уже видно, что это не так. Я же вижу, что здесь происходит в эти дни. Сегодня избивали людей просто за то, что они были одеты в брюки».

Мольбы о помощи

Мохаммад далеко не единственный, кто надеялся уехать учиться за границу. Сайед Гардези является представителем студентов, у которых сейчас не получается выехать из страны.

«Я студент, обучающийся по стипендии, и я представляю почти 1000 афганских студентов, которые не могут попасть в Россию для обучения в российских вузах. Сейчас в этой критической ситуации все меняется. Так было и раньше, у правительства были какие-то проблемы, например с электричеством и плохим интернетом. Но сейчас, помимо всех этих проблем, остро стоит вопрос о безопасности, о нашем будущем, особенно о будущем студенток. Что будет с правительственным устройством, какой будет образовательная система, из-за этих изменений? И мы не знаем, когда ситуация наладится и станет ли все как прежде, открыто и свободно».

От лица своих друзей Сайед призвал российское правительство принять срочные меры по выдаче студенческих виз. «Обстановка в Афганистане очень опасная и она далека от завершения. И в этой ситуации мы надеемся на помощь Российской Федерации, так как страна сильно помогала нам в период карантина, связанного с COVID-19», — сказал он . Ежедневно сотни афганских студентов обращаются к официальной странице Посольства России в Афганистане, пытаясь узнать о существовании возможности покинуть страну по студенческим визам.