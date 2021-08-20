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Талибы начали розыск помогавших США и НАТО афганцев

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Члены движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) начали искать и задерживать жителей Афганистана, которые помогали США и Североатлантическому альянсу (НАТО) во время их контроля над территорией региона. Об этом сообщили в газете The New York Times со ссылкой на секретный документ Норвежского центра глобального анализа для ООН.

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В материале говорится, что талибы ходят по домам и задерживают жителей. В случае, если афганцы не сдаются, боевики начинают угрожать их родственникам.

В особой опасности, как отмечается, находятся военнослужащие афганских вооруженных сил, сотрудники правоохранительных органов страны и люди, которые работали в следственных подразделениях свергнутого правительства.

Согласно данным издания, у талибов могут быть списки адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами.

Ранее, 19 августа, глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс подтвердил, что видел сообщения о преследовании радикальным движением «Талибан» помогавших американским военнослужащим афганцев. Однако он уточнил, что пока не может подтвердить эти сведения.

В тот же день президент США Джо Байден указал на трудности с эвакуацией местных жителей Афганистана, которые помогали американцам. При это он заявил, что, талибы сотрудничают с США, позволяя американским гражданам, персоналу и представителям посольства покинуть Кабул.

Первый замгоссекретаря Уэнди Шерман также заявила, что талибы не препятствуют гражданам США, желающим попасть в столичный аэропорт для выезда из Афганистана.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.

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