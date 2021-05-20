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Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате

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Самолет Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате. Об этом в четверг, 20 мая, сообщил мониторинговый портал OpenSky Alerts в своем аккаунте в Twitter.

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Уточняется, что пилот лайнера передал диспетчеру код 7500, означающий, что «самолет захвачен». Согласно карте портала, отражающей перемещения воздушных судов, самолет пролетел над Польшей, недалеко от границы с Чехией.

В свою очередь, издание France News 24 сообщило, что произошедшее может быт связано с военными учениями Renegade / Sarex-21 в Польше.

«Угон этого самолета мог быть элементом этих учений», — сообщается в Twitter издания.

Информацию о том, что сигнал об угоне самолета был передан рамках вышеуказанных учений, проходящих в Польше, подтвердила представитель пресс-службы оперативного командования ВС республики Адриана Волыньская.

«Это эпизод учений в сфере противодействия терроризму», — цитирует ее ТАСС.

В конце марта мужчина захватил самолет в международном аэропорту в столице Мавритании. Злоумышленник угрожал взорвать воздушное судно. Правоохранительным органам удалось задержать захватчика. Как сообщалось, человек, захвативший самолет, представился американцем и, по данным СМИ, говорил о существующих у него «проблемах с Мавританией».

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