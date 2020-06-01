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Захват дрона: военных летчиков обучат уничтожать беспилотники

Для этого изменят программы боевой подготовки и разработают новые воздушные мишени
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Захват дрона: военных летчиков обучат уничтожать беспилотники
2020-05-31 12:27:22">
2020-05-31 12:27:22
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Российские летчики-истребители получат «лицензию» на отстрел дронов. Уничтожение разведывательных и ударных беспилотников станет обычным элементом боевой подготовки отечественных пилотов. По словам экспертов, БЛА довольно тяжело обнаружить: они низко летят и у них маленькая скорость. Поэтому, как показали бои в Сирии, только наземных зенитных комплексов для защиты от современных беспилотников недостаточно. Правда, любая ракета, которой вооружен самолет, в разы дороже малого БЛА, так что подходящие боеприпасы для борьбы с ними еще предстоит разработать.

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Пилоты против беспилотников

Обнаружение и уничтожение дронов будут регулярно отрабатывать на учениях. С нынешнего года при проведении экипажами летно-тактических маневров станут обязательными боевые стрельбы по мишеням, имитирующим малоразмерные БЛА, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Опыт недавних боев в Сирии и Ливии показывает, что дроны становятся опасной силой, и ПВО не всегда может справиться с ними, — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин. — Они могут обходить зоны противовоздушной обороны и внезапно атаковать технику, а также важные объекты. Поэтому в борьбе с ними нужна авиация, которая сможет оперативно прикрыть свои войска.

Захват дрона
БПЛА
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

С 2018 года российские базы в Сирии регулярно атакуют беспилотные бомбардировщики террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). По данным Минобороны, только в 2019 году были уничтожены около 60 атакующих дронов. Все они были перехвачены комплексами ПВО или принуждены к посадке средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об участии в их перехвате боевых самолетов не сообщалось.

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Военные конфликты в странах Ближнего Востока продемонстрировали, что средние ударные БЛА могут быть серьезной проблемой даже для современных наземных средств ПВО, включая российские ЗРПК «Панцирь» и американские системы Patriot. Так в сентябре прошлого года ударные беспилотники и крылатые ракеты хуситов преодолели мощную противовоздушную оборону Саудовской Аравии и нанесли многомиллиардный ущерб объектам нефтедобычи страны.

Сложная цель

Пока примеры уничтожения дронов истребителями немногочисленны. В декабре 2002 года перехватчик МиГ-25 ВВС Ирака сбил американский беспилотник MQ-1, выполнявший разведывательный полет в районе Багдада. А в августе 2008 года в Абхазии камера тяжелого БЛА Hermes 450 вооруженных сил Грузии зафиксировала выход на него в атаку истребителя МиГ-29, пуск ракеты «воздух–воздух» малой дальности Р-73 и ее прямое попадание в дрон.

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Поразить беспилотник легче, чем пилотируемый аппарат, отметил заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов. Дроны в отличие от истребителей, как правило, не маневрируют. В то же время маленький объект труднее обнаружить. А из-за относительно небольшой скорости беспилотника самолет может пронестись мимо него, если средства разведки вовремя не зафиксируют аппарат.

— Проблема в том, что любая ракета, которой вооружен самолет, во много раз дороже малого беспилотника, — отметил Игорь Маликов. — Подходящие боеприпасы для борьбы с БЛА промышленности еще предстоит разработать.

Новые мишени

Сейчас для боевой подготовки у российской армии имеется широкий ассортимент воздушных мишеней. Но практически все они имитируют обычные объекты: самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты. По данным Минобороны, в год на учениях расходуется несколько сотен таких тренировочных целей. Большинство — для обучения расчетов ПВО. В боевой подготовке летчиков их применяют реже.

Захват дрона
летчики на военной авиабазе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В 2018 году сообщалось о создании в России специализированного мишенного комплекса «Адъютант», имитирующего рой малых беспилотников. Он был сделан по опыту отражения налетов ударных БЛА в Сирии. Два оператора могут контролировать одновременно шесть небольших дронов, программируя их на имитацию беспилотников распространенных моделей зарубежного производства.

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По оценке аналитиков, для учений по уничтожению современных ударных беспилотников среднего класса потребуется создать новые воздушные мишени. Их скорость должна составлять от 100 до 500 км/ч, что меньше, чем у имеющихся сейчас на вооружении образцов. Учебные дроны должны летать на сверхмалой высоте и активно маневрировать.

Охота на дронов

В российских ВС уже создают специальные подразделения для борьбы с небольшими дронами. С 2018 года их начали формировать во всех соединениях и частях Южного военного округа. Распоряжение об этом отдал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Он возглавлял российскую группировку в Сирии и получил опыт организации противодействия ударным БЛА противника.

В группы входят пулеметчики и снайперы, обученные стрельбе по небольшим беспилотникам, а также средства радиоэлектронной борьбы «Красуха» и зенитные ракетно-пушечные «Панцири».

Захват дрона
самолеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Военно-промышленный комплекс разработал несколько моделей переносных противодроновых ружей. Они подавляют радиоканалы управления коммерческих беспилотников и заставляют их либо упасть, либо совершить аварийную посадку. Прототипы уже опробованы в Сирии.

Как ранее сообщали «Известия», с января нынешнего года на боевое дежурство заступили мобильные армейские отряды по борьбе с беспилотниками. Они оснащены малогабаритными радарами для обнаружения дронов и системами радиоэлектронных помех. Такие подразделения сформируют во всех военных округах.

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