Роевой вылет: когда появятся пилотажные группы из дронов

Сообщения об авиационных пилотажных группах на боевых БПЛА пока воспринимаются как шутка. На этой неделе популярный западный авиационный интернет-ресурс опубликовал первоапрельскую статью о том, что в ВВС США дроны-пилотажники уже заступили на дежурство — якобы в качестве одной из мер безопасности в ситуации с распространением коронавируса. Между тем источники «Известий» в российском оборонном ведомстве утверждают, что создать группу высшего пилотажа, оснащенную БПЛА, технически возможно. В недалеком будущем именно действующие совместно дроны превратятся в самое опасное оружие на поле боя. Во всем мире уже ведутся разработки по внедрению в них элементов искусственного интеллекта, что даст беспилотникам возможность действовать самостоятельно. Эксперты считают, что такие технологии могут пригодиться для продвижения БПЛА на рынке вооружений.

Беспилотажные группы

Популярный авиационный ресурс The Aviationist опубликовал новость о создании в ВВС США первой в мире пилотажной группы на ударных БПЛА. Хотя это была всего лишь первоапрельская шутка, она не так уж далека от реальности. Военные дроны активно обучают совместным автономным полетам и действиям, а применение автоматизированных «роев» из небольших БПЛА и вовсе рассматривается как важный элемент будущей войны.

Как рассказали источники «Известий» в Министерстве обороны РФ, техническая возможность создания пилотажных групп из БПЛА есть уже сейчас. Характеристики современных больших аппаратов, таких как «Орион» или «Охотник», позволяют им выполнять элементы сложного пилотажа и демонстрировать шоу-программу. Но планов на организацию пилотажных групп из них в России пока нет.

бесп Новейший ударный беспилотник «Охотник» во время первого совместного полета с Су-57 на одном из испытательных аэродромов Минобороны России Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Изначально пилотажные группы у нас создавались для демонстрации отечественной техники, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко. — Неслучайно все самолеты, на которых они летали, боевые. Летчики показывали, что у техники очень высокие возможности. Это, конечно, влияло на рынок. Не исключаю, что через какое-то время этот опыт будет использован и для беспилотных аппаратов. У них большие перспективы. Вообще мы задержались с их разработкой и производством.

Как считают и российские, и зарубежные специалисты, следующее поколение многоцелевых истребителей будет уже либо полностью беспилотным, либо опционально управляемым. Несложно представить, что однажды отечественные пилотажные группы будут осваивать и такую технику.

Возможность совместных полетов в тесном строю уже сейчас имеет для дронов практическое военное применение. Агентство перспективных исследований Пентагона DARPA совместно с NASA несколько лет экспериментируют с автоматической дозаправкой больших БПЛА в воздухе. В прошлом году они отчитались об успешном совместном полете двух разведывательных Global Hawk. Один из них нес аппаратуру дозаправки, второй — приемник топлива. Беспилотники более двух часов автоматически поддерживали дистанцию между собой в один размах крыла.

бесп Ударный беспилотник Global Hawk Фото: Global Look Press/US Air Force

Во время имитации передачи топлива тяжелые машины сближались на расстояние в 10 м и успешно выдерживали строй. Это не высший пилотаж, но дозаправка в воздухе — одна из сложнейших задач даже для пилотируемой авиации. Поэтому обучение беспилотников возможности решать ее самостоятельно поможет снизить нагрузку на их наземные экипажи и расширить эффективность дронов благодаря увеличению длительности патрулирования в воздухе.

Сбились в стаю

Современные военные БПЛА полностью управляются наземными экипажами. Дело ближайшего будущего — оснащение их элементами искусственного интеллекта. Как ранее сообщали «Известия», перспективный российский разведывательно-ударный «Альтиус» сможет при необходимости самостоятельно прокладывать себе маршрут к цели и атаковать ее, а потом возвращаться на базу без вмешательства человека.

бесп Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Уже есть прецеденты использования групп небольших дронов для атак. Впервые в истории это произошло в январе 2018 года. Тогда российскую авиабазу Хмеймим атаковала стая из десяти небольших беспилотных бомбардировщиков. Еще три пытались прорваться к порту Тартус. Простые самодельные БПЛА не умели координировать действия между собой, что позволило отечественным средствам ПВО и РЭБ легко отразить групповой налет. Но технологический прогресс в ближайшем будущем может сделать подобную задачу гораздо более сложной.

В коммерческой сфере уже активно используются синхронные действия БПЛА. Из специально модернизированных мультикоптеров со световым оборудованием демонстрируются огромные воздушные фигуры, объемные и движущиеся. Такие развлечения уже начинают конкурировать с традиционными салютами.

В конце прошлого года в Китае был обновлен мировой рекорд. В воздушном световом шоу приняли участие одновременно 2,1 тыс. коптеров. Российским компаниям принадлежит рекорд Европы. На показах в Москве и Санкт-Петербурге они используют свыше 500 беспилотников.

Сейчас эта технология используется для развлечения. Но в разработке уже находятся и боевые «рои» аналогичных дронов. Десятки или даже сотни небольших мультикоптеров — с несколькими килограммами боеприпасов каждый — способны прорвать любую современную систему ПВО. Сами серийные образцы БПЛА с необходимыми технологиями и характеристиками уже имеются. Главным вызовом остается разработка специализированного программного обеспечения, которое будет автоматически и разумно управлять «стаей» в условиях постоянно меняющегося поля боя и воздействия противника.

Агентство DARPA опробует стаю из летающих и наземных роботов, в которую может входить до 250 единиц. На испытаниях в прошлом году эта группа училась находить в малоэтажной застройке городских кварталов нужный дом и устанавливать за ним плотное наблюдение. Потом возможно дополнение ее и вооружениями. Подобные эксперименты с «роями» ведутся в Китае, Израиле, Турции и в нашей стране.

бесп Проект боевого беспилотного авиационного комплекса «Стая-93» Военно-учебного научного центра ВВС имени Жуковского на выставке «Армия-2019» Фото: РИА Новости/Иван Сураев

В России проект боевого беспилотного авиационного комплекса представил Военно-учебный научный центр ВВС имени Жуковского. Его «Стая-93» экспонировалась на выставке «Армия-2019». По словам разработчиков, до сотни выполненных по схеме «летающее крыло» дронов могут атаковать цели на расстоянии 150 км. Каждый из них может нести бомбочку весом до 2,5 кг. Между собой БПЛА обмениваются информацией и координируют налет при помощи лазерных и инфракрасных сигналов.

Заявляется, что такой «рой» неуязвим для средств РЭБ противника и нечувствителен к потерям. Полностью уничтожить его существующими средствами ПВО невозможно. Часть самоуправляемых аппаратов обязательно прорвется к цели, несмотря на потери.