Ударный беспризорник: российский дрон научат воевать самостоятельно

В арсенале российских Воздушно-космических сил появится беспилотный «разведчик-убийца». Ударный дрон «Альтиус» оснастят элементами искусственного интеллекта и «научат» дистанционно взаимодействовать с истребителем пятого поколения Су-57. Аппарат сможет без участия человека прокладывать маршрут в обход ПВО противника, находить и атаковать важнейшие цели (штабы, узлы связи, пусковые установки ракет) и невредимым возвращаться на базу. Эксперты считают, что новые возможности превратят «Альтиус» в универсальное оружие.

Поумневший беспилотник

Как рассказали «Известиям» источники в ВПК, уже началась разработка обновленной версии тяжелого разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус». Его оснастят элементами искусственного интеллекта. Дистанционно управлять им можно будет с истребителя Су-57. Необходимую аппаратуру на дрон установят до конца года, после чего начнутся технические испытания.

Модернизированный «Альтиус» сможет наносить удары самостоятельно. Получив координаты цели, бортовой компьютер БЛА по алгоритмам рассчитает оптимальный маршрут полета до объекта атаки и точку сброса боеприпасов. При этом дрон будет учитывать полученную из штаба в режиме реального времени информацию о расположении вражеских средств ПВО и воздушной обстановке. Такая возможность должна помочь снизить потери беспилотников в конфликтах с противником, обладающим серьезными комплексами ПВО.

После выполнения боевой задачи БЛА может автоматически вернуться в зону патрулирования, рассчитав наиболее безопасный маршрут.

Сейчас дроны на всех этапах полета контролируют наземные экипажи. Элементы искусственного интеллекта позволят снизить нагрузку на операторов в длительных полетах. Это особенно актуально для аппаратов класса «Альтиуса» — они могут находиться в воздухе без посадки более суток.

Пригодится БЛА и для использования совместно с пилотируемыми самолетами. В сентябре прошлого года Минобороны уже продемонстрировало совместные действия новейшего истребителя пятого поколения Су-57 и 20-тонного ударного беспилотника С-70 «Охотник». Теперь такую возможность получит «Альтиус». Летчик сможет, благодаря приборам, обнаруживать цели и по защищенной линии связи передавать координаты на дрон. После этого летательный аппарат будет готов выполнить боевую задачу самостоятельно, без вмешательства оператора.

Как ранее писали «Известия», на вооружение «Альтиуса» поступит семейство мощных планирующих бомб «Гром». По своей эффективности они превосходят обычные 500-килограммовые осколочно-фугасные боеприпасы и способны точно поражать цели с расстояния до 120 км.

С этим оружием БЛА могут атаковать важнейшие объекты в глубоком тылу противника. Его мишенями станут штабы, радары, комплексы противоракетной и противовоздушной обороны, пусковые установки крылатых ракет сухопутного базирования и т.д.

Такие дроны предназначены не для борьбы с террористами, а для противостояния с частями ведущих армий мира, отметил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

— На определенном этапе Россия отставала в разработке ударных беспилотников и практике их применения, — рассказал «Известиям» эксперт. — Сейчас мы, по сути, пропуская тактическое звено, начинаем создавать стратегические системы. Данный БЛА не уступает аналогичным разработкам в США, Великобритании и Китае. К примеру, в Америке разрабатывают проект беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie. В обычной авиации боеприпасы, средства разведки, радиоэлектронной борьбы размещают на одном аппарате, и это делает его очень дорогим. А обслуживать такую технику приходится одному летчику. Потеря такого самолета обходится очень дорого. Современная идея состоит в том, что можно сделать несколько партнерских БЛА, которые возьмут часть нагрузки. Они будут находиться ближе к противнику, лучше видеть его и в случае необходимости примут удар на себя. В данной ситуации человек останется жив, а техника, если и будет потеряна, то более дешевая.

Трудный путь в серию

«Альтиус» — это средний по размерам аппарат, который входит в тройку больших ударных дронов российской разработки. С самого начала реализации проекта БЛА преследовали проблемы, поэтому он пока не запущен в серийное производство.

Заказ на беспилотник весом шесть тонн получило в 2011 году казанское АО «НПО Опытно-конструкторское бюро имени Симонова». К концу 2014 года научно-исследовательская работа была завершена. Компания приступила к изготовлению трех летных прототипов и их испытаниям.

Но дальше предприятие столкнулось с трудностями. В частности, из-за санкций против России оказались недоступны немецкие дизельные авиадвигатели, которыми планировали оснастить дрон.

В конце 2018 года проект был передан из Казани на «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). Это предприятие уже имеет большой опыт по изготовлению БЛА. На нем шла сборка нескольких десятков разведывательных дронов среднего класса «Форпост». Там же занимались разработкой его локализованной и усовершенствованной версии «Форпост-Р».

Екатеринбургский завод в 2019 году представил доработанную версию беспилотника «Альтиус-У», оснащенную системой спутниковой связи. С ее использованием дальность полета БЛА будет ограничена только запасом топлива. Это позволит аппарату полностью раскрыть свой ударный потенциал и даст возможность атаковать цели за сотни и тысячи километров от своей базы.

В декабре прошлого года Минобороны заключило с АО «УЗГА» контракт на выполнение опытно-конструкторских работ по БЛА «Альтиус-РУ». В данной версии должны быть учтены все последние достижения отрасли и требования военных. Именно она станет основой для выпуска серийных тяжелых дронов для российских Вооруженных сил. Планируется, что такие беспилотники поступят на вооружение не только ВКС, но и флота.