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Ходят хмуро: что творится на пакистано-афганской границе

Беженцы пытаются покинуть Афганистан
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) тысячи жителей страны пытаются бежать за рубеж. Беженцы пытаются перейти в соседний Пакистан. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
Толпы беженцев стали собираться у пропускного пункта «Ворота Дружбы» еще до захвата талибами Кабула
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
Беженцы из Афганистана проникали в Пакистан и раньше; по данным ООН, по состоянию на конец 2020 года в стране находилось 1,4 млн афганцев
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
В июле 2021 года советник пакистанского премьера по национальной безопасности Моид Юсуф заявил, что его страна больше не сможет принимать беженцев из Афганистана
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
Приход к власти талибов поставил Пакистан перед необходимостью пересмотреть ранее принятые решения
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
Жители соседних районов Афганистана собираются к пограничному городку Чаман целыми семьями
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
С начала этого года Афганистан покинуло около 270 тыс. человек, а общее число афганских беженцев перевалило за 3,5 млн человек
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
Отсутствие медицинского транспорта заставляет перевозить больных и немощных при помощи импровизированных каталок
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
Среди бегущих от талибов немало и тех, кто формально соответствует строгим требованиям новых властей к внешнему виду и поведению
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Abdul Khaliq Achakzai
Семьи грузят нехитрый скарб на древние пикапы и видавшие виды грузовики
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
Очередь из желающих пройти через «Ворота Дружбы» растянулась на сотни метров
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
Тем, кому удалось пройти через заграждения, предстоит искать жилье и работу в Чамане
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На границе Пакистан/Афганистан
Фото: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
Ситуация с беженцами помешала регулярному транспортному сообщению с коммерческими грузами
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