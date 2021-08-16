Массовый побег: афганцы штурмуют аэропорт Кабула

После того, как талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани бежал, в Афганистане началась паника и массовый исход иностранцев и местных жителей, не принимающих новый режим и опасающихся за свою жизнь. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS
Представитель движения «Талибан» (террористической организации, запрещенной в России) контролирует вход в международный аэропорт Кабула, куда бросились все желающие покинуть страну
Беженцы хлынули в международный аэропорт, где контролировать вылеты продолжают американские войска
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Фото: REUTERS
Людям удалось прорваться на взлетно-посадочную полосу
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Фото: Twitter
Они пытаются попасть в переполненные самолеты
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Фото: Twitter
Американским военным пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить панику
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Фото: Twitter
Представитель НАТО заявил, что все пассажирские полеты из Кабула приостановлены и летать могут только военные самолеты, а они предназначены для вывоза дипломатов и сотрудников иностранных представительств
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