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Массовый побег: афганцы штурмуют аэропорт Кабула

Тысячи иностранцев и местных жителей пытаются срочно покинуть страну
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
После того, как талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани бежал, в Афганистане началась паника и массовый исход иностранцев и местных жителей, не принимающих новый режим и опасающихся за свою жизнь. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS
Представитель движения «Талибан» (террористической организации, запрещенной в России) контролирует вход в международный аэропорт Кабула, куда бросились все желающие покинуть страну
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
Талибы патрулируют улицы Кабула
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Haroon Sabawoon
Покинуть страну решили тысячи афганцев
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Haroon Sabawoon
В местные банки выстроились огромные очереди — все стремятся снять наличные
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
Беженцы хлынули в международный аэропорт, где контролировать вылеты продолжают американские войска
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Фото: REUTERS
Людям удалось прорваться на взлетно-посадочную полосу
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обстановка
Фото: Twitter
Они пытаются попасть в переполненные самолеты
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обстановка
Фото: Twitter
Американским военным пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить панику
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обстановка
Фото: Twitter
Представитель НАТО заявил, что все пассажирские полеты из Кабула приостановлены и летать могут только военные самолеты, а они предназначены для вывоза дипломатов и сотрудников иностранных представительств
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sayed Khodaiberdi Sadat
Российское посольство в Кабуле сообщило об эвакуации некоторых сотрудников
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Фото: REUTERS
В то же время стало известно, что после ухода афганских военных охрану российского диппредставительства взяли на себя талибы
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Фото: REUTERS
По словам россиян, их заверили, что «ни один волос с российских голов не упадет» и дипломаты могут работать спокойно
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Фото: REUTERS
Талибы отказались от формирования переходного правительства и уже проанонсировали скорое объявление о создании Исламского эмирата Афганистана
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