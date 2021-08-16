Массовый побег: афганцы штурмуют аэропорт Кабула

После того, как талибы заняли Кабул, а президент Ашраф Гани бежал, в Афганистане началась паника и массовый исход иностранцев и местных жителей, не принимающих новый режим и опасающихся за свою жизнь. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»