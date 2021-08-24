Боевой сундук: талибы могут обвалить доллар

Захват «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) власти в Афганистане может угрожать стабильности доллара. Об этом предупредил один из ведущих американских инвестбанков Goldman Sachs. Как геополитика может ударить по американской валюте, выясняли «Известия».

Сдает позиции

Процессы, происходящие в мировой финансовой системе, в частности, усиление роли евро и юаня, уже начали подрывать главенствующую роль американской валюты. А «афганский» фактор рискует стать катализатором дальнейших процессов дедолларизации. Такое мнение в своей статье на Project Syndicate высказал главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил.

Боевой сундук Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Экономист обращает внимание на то, что доллар уже не раз смог пережить сильные потрясения. Это и падение Сайгона в 1975 году, и фиаско Соединенных Штатов в Ираке после вторжения в 2003 году. Однако тогда ситуация была все же иной. Большинство стран не стремились к тому, чтобы их валюты свободно колебались по отношению к доллару. А государства, имевшие достаточный экономический вес, чтобы влиять на глобальную валютную систему — Япония, Германия и Китай — сознательно решили этого не делать. В частности, Китай долгое время отказывался расширять присутствие юаня на финансовых рынках — как на внутреннем, так и на международном. Кроме того, США стремились всеми силами удержать нынешнюю систему на плаву.

Процесс запущен

Затяжное ослабление роли доллара демонстрируют данные о валютных резервах мировых ЦБ. В 2018 году, по оценкам Европейского центрального банка, доля американской валюты в международных резервах упала до 61,7% — минимума за 20 лет. А уже в 2020-м опустилась ниже 60% впервые с 1995 года. Это во многом связано с действиями монетарных властей США. В разгар пандемии Федеральный резерв запустил печатный станок на полную мощность, чтобы закачать в пострадавшую экономику побольше долларов. Это неизбежно ослабило американскую валюту.

О том, что доллар рискует уже в скором времени утратить статус мировой резервной валюты, предупреждали и эксперты JP Morgan Chase. Нынешнее привилегированное положение доллар обрел благодаря мощи американской экономики, однако сейчас основной драйвер экономического роста смещается в сторону Азии. В эпицентре — Китай, за 70 лет увеличивший долю в мировом ВВП в четыре раза, почти до 20% (у США — 24%).

Боевой сундук Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Ying

На это указывает и О’Нил. Сейчас МВФ будет работать над пятилетним пересмотром состава и оценки корзины SDR, пишет экономист. И если в результате пересмотра доля юаня в корзине увеличится, это будет означать, что мировая валютная система неизбежно эволюционирует.

Процесс размывания роли доллара происходит с начала XXI века — сперва как единственной, а потом наиглавнейшей резервной валюты. Вполне вероятно, этот процесс будет продолжаться еще десятилетия, пока доллар не будет низведен до роли «одной из» резервных валют, указывает Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Подмоченная репутация

Ускорит ли этот процесс «фактор Афганистана»? С одной стороны, прямых экономических последствий для американской валюты победа «Талибана» не несет: влияние Афганистана на мировую экономику ничтожно.

Единственный возможный сценарий «обвала» доллара в этой связи — это втягивание США в еще одну масштабную и дорогую войну, указывает Михаил Никитин, вице-президент Borsell.

«Джо Байден был давним сторонником вывода войск из Афганистана. До следующих выборов в Конгресс больше года, а до президентских больше трех лет (за это время избиратели успеют успокоиться и забыть), поэтому в отсутствии какого-то резкого форс-мажора доллар будет подниматься и опускаться, полностью игнорируя действия талибов», — считает аналитик.

Боевой сундук Фото: REUTERS/U.S. Army/Sgt. Jeffery J. Harris

«Ситуация, которая сложилась в Афганистане, накладывает некоторые репутационные риски на США, однако существенного влияния на курс американской валюты оказать не должна. Дело в том, что доллар США, как и некоторые другие "защитные валюты", как, например, швейцарский франк, являются активами, которые растут в цене вместе с ростом рисков в мире», — добавляет Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал».

По мнению Михаила Королюка, в Goldman Sachs оценивают, скорее, последствия психологические: выявление пределов американской мощи может заметно ускорить процесс подрыва главенствующего положения американской валюты.

Эту точку зрения разделяют и западные эксперты: быстрый крах действующего правительства Афганистана вызывает вопросы о положении США в глазах как их союзников, так и противников, пишет MarketWatch. Однако, как отмечает издание, и для рынков внешнеполитическое решение США в отношении Афганистана может быть негативным сигналом: опасения по поводу могущества Китая могут возрасти.

Огромный арсенал

C другой стороны, 40-миллионное население Афганистана фактически «сидит» на огромном арсенале. После ухода американцев «Талибан» захватил на миллиарды долларов оружия и военной техники, поставленного США афганскому правительству — от винтовок М-16 до бронированных «Хамви». Также в «боевом сундуке» — вертолеты UH-60 Black Hawk и штурмовики A-29 Super Tucano, дроны и приборы ночного видения.

«Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит талибам», — сообщил агентству Reuters официальный представитель США на условиях анонимности.

Боевой сундук Фото: Global Look Press/Xinhua/Stringer

«Это может привести к разгоранию локальных конфликтов, прежде всего — со странами персидского региона, с тем же Ираном. Как следствие — резкий рост цен на энергоносители, что может крайне больно ударить по доллару, пока американская экономика находится на пути к "зелёному чуду". Не зря Афганистан называют "кладбище империй". Поэтому вроде бы "безобидный" уход американцев может запустить новую шальную пулю на Ближнем Востоке», — рассуждает Семен Теняев, глава группы ВБЦ.