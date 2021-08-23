 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский оценил вероятность прекращения конфликта в Донбассе голосованием в раде
Культура
Меньшиков ушел с поста директора Театра Ермоловой
Мир
400 человек обратились в посольство РФ в Кабуле с просьбой об эвакуации
Мир
«Талибан» объявил об отправке сотен бойцов в мятежную провинцию Панджшер
Мир
Меркель ответила на обвинения в желании угодить России
Общество
Вильфанд спрогнозировал ливни на юге России и Дальнем Востоке
Общество
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Мытищах
Мир
В США рассказали о преимуществах России в освоении Арктики
Мир
На Украине блокировали доступ к ресурсам «Ростелекома» и газетам «МК» и «Версия»
/

Слили слитки: объемы афганского золота в ФРС США оценили в 21,9 тонны

Станет ли решение Штатов запретить доступ талибов к резерву прецедентом для других стран
Фото: Getty Images/Bloomberg
Главный слайд
Начало статьи
Слили слитки: объемы афганского золота в ФРС США оценили в 21,9 тонны
2021-08-20 18:04:38">
2021-08-20 18:04:38
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В резервах Центрального банка Афганистана содержится примерно 21,9 т золота, которое хранится в ФРС США, сообщили «Известиям» во Всемирном совете по золоту. Представители американской администрации заявили, что «Талибан» (организация запрещена в РФ) не сможет получить доступ к активам ЦБ республики. Эксперты уверены, что резервы в благородном металле не заберет и новое правительство. В итоге это может стать поводом для экономической и финансовой блокады Афганистана со стороны других государств, поддерживающих США. Америка и Британия уже не раз замораживали зарубежные активы, последний из таких примеров — невозврат резервов Венесуэлы Банком Англии. Именно поэтому Россия в свое время сократила вложения в гособлигации Соединенных Штатов, а также отказалась от доллара в структуре ФНБ. Процесс по выводу золота из ФРС ранее уже начали Германия и Турция, активные меры по дедолларизации экономики принимает Китай, напомнили эксперты.

Риск непризнания

В ФРС США хранится порядка 21,9 т золота, принадлежащих ЦБ Афганистана. При этом все активы в Америке регулируются внутренними законами и постановлениями государства, сообщил глава отдела по взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Шаокай Фэн. Ранее представитель администрации Соединенных Штатов заявлял, что ФРС не выдаст талибам доступ к активам Центробанка Афганистана. Однако резервы в золоте также не получит и новое правительство, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его мнению, такой шаг может стать прецедентом для принятия соответствующих мер и другими странами, поддерживающими США, — как европейскими, так и некоторыми азиатскими.

Слили слитки
Здание ФРС США

Здание ФРС США

Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Ron Sachs
Золотая пора: дедолларизация может обогатить инвесторов в драгметалл
Скорее всего, средства ФНБ уже были переведены в золото, но в перспективе закупки продолжатся

Кроме того, недавно система Western Union прекратила перечисления в Афганистан, что может понизить ВВП страны на 4% из-за блокировки переводов мигрантов своим семьям, добавил эксперт. На текущий момент золотовалютные резервы Центробанка республики составляют около $9,4 млрд. При этом 90% этих активов хранится за рубежом, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. По ее мнению, международная экономическая и финансовая блокада Афганистана усилит социально-экономическую напряженность и может привести к дефициту товаров на внутреннем рынке, беспрецедентному росту потребительских цен и обвалу национальной валюты. С этим согласен Андрей Маслов. Кроме того, это понизит возможности ведения монетарной политики, а инфляция и отток капитала усилятся за счет ухода инвесторов и краха малого и среднего бизнеса. Причем помощь со стороны МВФ стране также приостановлена.

США и Британия уже не раз замораживали активы других государств по политическим причинам. Последний пример — резервы Венесуэлы, напомнил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Банк Англии, который хранит золотые запасы Венесуэлы, отказывается вернуть их новой власти, так как Лондон не признал правительство Николаса Мадуро, несмотря на его легитимность, подтвердила Елена Воронкова. По ее мнению, ситуация в Афганистане будет аналогичной, если США не признают новую власть.

Слили слитки
Добыча золота в Нор-Аабе в провинции Тахар

Добыча золота в Нор-Аабе в провинции Тахар, Афганистан

Фото: REUTERS/Omar Sobhani

В Америке такой способ давления будут применять и к другим странам, уверен научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он отметил, что подобные действия приводят к недоверию государств, хранящих свои активы в ФРС и Банке Англии, однако страны опасаются возможных санкций при попытках поменять сложившуюся систему. Опасность блокировки активов на Западе эксперт видит и для России, но она значительно ниже, чем, например, для Афганистана.

Исход с Запада

Металла искатель: экспорт золота в Британию продолжил ударно расти
РФ в январе—феврале продала королевству на 83% больше слитков, чем в прошлом году

Риск размещения государственных активов за рубежом для России также есть, однако он связан с геополитическими претензиями Запада к РФ, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Рынок западного долга непривлекателен для России из-за угрозы адресного дефолта валютных госактивов или их ареста. Именно поэтому руководство страны проводит политику дедолларизации, меняет портфель зарубежных вложений государственных активов с ориентацией на крупнейших внешнеторговых партнеров и хранит монетарное золото, составляющее примерно пятую часть международных резервов мегарегулятора, внутри государства, объяснила эксперт.

С этим согласен Андрей Русецкий. По его мнению, именно из-за подобных рисков Россия сократила вложения в гособлигации США, а ФНБ полностью отказался от долларов. Кроме того, ранее вывод золота из Штатов начали Германия и Турция. Вывод части запасов Германией подтвердил глава отдела по взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Шаокай Фэн. Так, с 2013 года нацбанк ФРГ вывез во Франкфурт порядка 283 т золота из Парижа и 300 т из Нью-Йорка.

Слили слитки
золото
Фото: Getty Images/Bloomberg

Действенные меры по дедолларизации экономики из-за настораживающей санкционной политики США принимают Россия и Китай — и именно к ним Соединенные Штаты применяли активные ограничения, сообщила Елена Воронкова. Так, в сентябре 2020 года КНР уменьшила портфель казначейских облигаций США на $6,22 млрд, а РФ увеличила размер вложений в юань. Более того, Россия и Китай развивают взаимные расчеты в национальных валютах.

При этом еще в 2010–2013 годах РФ входила в число крупнейших держателей казначейских облигаций США: эти вложения превышали $170 млрд. Однако в 2018-м Россия начала их распродажу, постепенно снизив сумму до $3,8 млрд в 2021 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021