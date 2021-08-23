Слили слитки: объемы афганского золота в ФРС США оценили в 21,9 тонны

В резервах Центрального банка Афганистана содержится примерно 21,9 т золота, которое хранится в ФРС США, сообщили «Известиям» во Всемирном совете по золоту. Представители американской администрации заявили, что «Талибан» (организация запрещена в РФ) не сможет получить доступ к активам ЦБ республики. Эксперты уверены, что резервы в благородном металле не заберет и новое правительство. В итоге это может стать поводом для экономической и финансовой блокады Афганистана со стороны других государств, поддерживающих США. Америка и Британия уже не раз замораживали зарубежные активы, последний из таких примеров — невозврат резервов Венесуэлы Банком Англии. Именно поэтому Россия в свое время сократила вложения в гособлигации Соединенных Штатов, а также отказалась от доллара в структуре ФНБ. Процесс по выводу золота из ФРС ранее уже начали Германия и Турция, активные меры по дедолларизации экономики принимает Китай, напомнили эксперты.

Риск непризнания

В ФРС США хранится порядка 21,9 т золота, принадлежащих ЦБ Афганистана. При этом все активы в Америке регулируются внутренними законами и постановлениями государства, сообщил глава отдела по взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Шаокай Фэн. Ранее представитель администрации Соединенных Штатов заявлял, что ФРС не выдаст талибам доступ к активам Центробанка Афганистана. Однако резервы в золоте также не получит и новое правительство, считает аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. По его мнению, такой шаг может стать прецедентом для принятия соответствующих мер и другими странами, поддерживающими США, — как европейскими, так и некоторыми азиатскими.

Слили слитки Здание ФРС США Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Ron Sachs

Кроме того, недавно система Western Union прекратила перечисления в Афганистан, что может понизить ВВП страны на 4% из-за блокировки переводов мигрантов своим семьям, добавил эксперт. На текущий момент золотовалютные резервы Центробанка республики составляют около $9,4 млрд. При этом 90% этих активов хранится за рубежом, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. По ее мнению, международная экономическая и финансовая блокада Афганистана усилит социально-экономическую напряженность и может привести к дефициту товаров на внутреннем рынке, беспрецедентному росту потребительских цен и обвалу национальной валюты. С этим согласен Андрей Маслов. Кроме того, это понизит возможности ведения монетарной политики, а инфляция и отток капитала усилятся за счет ухода инвесторов и краха малого и среднего бизнеса. Причем помощь со стороны МВФ стране также приостановлена.

США и Британия уже не раз замораживали активы других государств по политическим причинам. Последний пример — резервы Венесуэлы, напомнил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Банк Англии, который хранит золотые запасы Венесуэлы, отказывается вернуть их новой власти, так как Лондон не признал правительство Николаса Мадуро, несмотря на его легитимность, подтвердила Елена Воронкова. По ее мнению, ситуация в Афганистане будет аналогичной, если США не признают новую власть.

Слили слитки Добыча золота в Нор-Аабе в провинции Тахар, Афганистан Фото: REUTERS/Omar Sobhani

В Америке такой способ давления будут применять и к другим странам, уверен научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он отметил, что подобные действия приводят к недоверию государств, хранящих свои активы в ФРС и Банке Англии, однако страны опасаются возможных санкций при попытках поменять сложившуюся систему. Опасность блокировки активов на Западе эксперт видит и для России, но она значительно ниже, чем, например, для Афганистана.

Исход с Запада

Риск размещения государственных активов за рубежом для России также есть, однако он связан с геополитическими претензиями Запада к РФ, рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Рынок западного долга непривлекателен для России из-за угрозы адресного дефолта валютных госактивов или их ареста. Именно поэтому руководство страны проводит политику дедолларизации, меняет портфель зарубежных вложений государственных активов с ориентацией на крупнейших внешнеторговых партнеров и хранит монетарное золото, составляющее примерно пятую часть международных резервов мегарегулятора, внутри государства, объяснила эксперт.

С этим согласен Андрей Русецкий. По его мнению, именно из-за подобных рисков Россия сократила вложения в гособлигации США, а ФНБ полностью отказался от долларов. Кроме того, ранее вывод золота из Штатов начали Германия и Турция. Вывод части запасов Германией подтвердил глава отдела по взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Шаокай Фэн. Так, с 2013 года нацбанк ФРГ вывез во Франкфурт порядка 283 т золота из Парижа и 300 т из Нью-Йорка.

Слили слитки Фото: Getty Images/Bloomberg

Действенные меры по дедолларизации экономики из-за настораживающей санкционной политики США принимают Россия и Китай — и именно к ним Соединенные Штаты применяли активные ограничения, сообщила Елена Воронкова. Так, в сентябре 2020 года КНР уменьшила портфель казначейских облигаций США на $6,22 млрд, а РФ увеличила размер вложений в юань. Более того, Россия и Китай развивают взаимные расчеты в национальных валютах.

При этом еще в 2010–2013 годах РФ входила в число крупнейших держателей казначейских облигаций США: эти вложения превышали $170 млрд. Однако в 2018-м Россия начала их распродажу, постепенно снизив сумму до $3,8 млрд в 2021 году.