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В минобороны Британии предупредили об угрозе теракта в аэропорту Кабула

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В аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

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«Мы полагаем, что в очень скором времени может произойти крайне смертоносная атака, возможно в Кабуле», — сказал он в эфире телеканала Би-би-си.

Хиппи утвердительно ответил на вопрос журналиста об угрозе теракта в ближайшие часы. Также он отметил, что из-за возможной атаки гражданам рекомендовали не приближаться к аэропорту, укрыться в безопасном месте и ждать инструкций.

Также в четверг Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

Ранее правительство Соединенных Штатов просило покинуть аэропорт Кабула из-за угрозы безопасности, исходящей от боевиков радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

Днем ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Вашингтон вывез 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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