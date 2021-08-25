США отдадут приоритет эвакуации своих военных из Афганистана

В преддверии наступления крайнего срока вывода войск из Афганистана — 31 августа — США уделят всё внимание эвакуации американских военных. Однако при необходимости гражданских также продолжат вывозить из страны. Об этом в среду, 25 августа, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

«До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость, но мы ожидаем, что в последние несколько дней, учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter.

По словам Кирби, это не говорит об отказе в эвакуации желающим покинуть Кабул, но военные Соединенных Штатов не гарантируют, что смогут связаться со всеми афганцами, которые могут рассчитывать на эвакуацию.

Также он добавил, что Вашингтон надеется сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно. Однако, по словам представителя Пентагона, воздушная гавань после завершения вывода войск перестанет быть зоной ответственности США.

Накануне президент США Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. Вместе с тем американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами (радикальное движение «Талибан» признано террористическим, запрещено в РФ). В ходе онлайн-встречи G7 Байден подчеркнул, что по-прежнему намерен вывести войска из Афганистана до установленного срока, однако не исключил продления миссии.

23 августа советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло афганское правительство. По словам Салливана, в США полагают, что до конца августа удастся вывезти из Афганистана всех американцев, желающих покинуть эту страну.

Талибы обязали Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.