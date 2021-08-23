Белый дом рассказал об эвакуации США из Афганистана

Вашингтон не спешил с эвакуацией из Афганистана, чтобы не спровоцировать «полного кризиса доверия», но это не спасло правительство страны. Об этом 23 августа заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга, транслирующегося в Twitter.

«Вышло так, что отказ от эвакуации не спас афганское правительство. Мы это признаем», — отметил он.

По словам Салливана, в США полагают, что до 31 августа удастся вывезти из Афганистана всех американцев, желающих покинуть эту страну. Вашингтон перевыполняет план по темпам вывоза граждан из Афганистана.

За минувшие сутки из Афганистана удалось вывезти самолетами США и союзников более 16 тыс. человек. Всего из страны эвакуированы уже примерно 37 тыс. человек, добавил Салливан.

Как он подчеркнул, президент США Джо Байден не планирует сам вступать с переговоры с руководством радикального движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое). В настоящее время эта возможность не рассматривается.

Ранее в этот день стало известно, что Вашингтон изменит политику допуска в аэропорт столицы Афганистана. В аэропорт Кабула будут пускать только граждан США, держателей грин-карт и граждан стран НАТО. Теперь талибы помогают проверять документацию тех, кто пытается улететь из Кабула.

Также в Пентагоне подтвердили намерение завершить эвакуацию из Афганистана 31 августа. В этот же день управление гражданской авиации страны приостановило все рейсы в аэропорт Кабула и из него до дальнейших распоряжений из-за большого скопления людей в воздушной гавани.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.