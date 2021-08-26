Джонсон напомнил об оставшемся времени для эвакуации из Кабула

Времени для эвакуации людей из Афганистана осталось мало. Об этом в четверг, 26 августа, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает Sky News.

«За оставшееся время, которого… возможно, осталось довольно мало, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы вывезти всех», — сказал глава кабмина.

По словам премьера, из страны британскими войсками были эвакуированы 15 тыс. человек. Также Джонсон выразил надежду на то, что после 31 августа сохранится возможность для всех желающих покинуть Афганистан, передает RT.

Ранее 26 августа замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы, сообщает телеканал «360».

Днем ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Вашингтон вывез 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.