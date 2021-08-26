Прямой эфир
Общество
«Уральские авиалинии» запустят с 5 сентября прямые рейсы из Жуковского в Египет
Интернет
Google выплатила только 3 млн из 32,5 млн назначенного в России штрафа
Армия
Первый ударный тяжелый беспилотник «Альтиус» поступит в ВС РФ осенью
Мир
Джонсон напомнил об оставшемся времени для эвакуации из Кабула
Мир
Самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула
Мир
На Украине обвинили Меркель в попытке подкупить украинцев
Общество
Выплату в 10 тыс. рублей до конца следующей недели получат 30,7 млн пенсионеров
Общество
В ОНФ попросили Минпромторг разрешить россиянам обменивать обувь
Общество
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени владел частным детсадом
Сюжет:

Самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет военно-воздушных сил Италии, участвующий в эвакуации граждан из Афганистана, попал под обстрел в аэропорту Кабула. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает итальянская газета La Stampa.

Безталибное пространство: исламисты контролируют не весь Афганистан
Поможет ли Запад остаткам проправительственных вооруженных сил

Утверждается, что стрельба по транспортному самолету C-130J была осуществлена сразу после его взлета. Обстрел, по предварительным данным, велся из тяжелого автоматического орудия с позиций, которые находились за пределами территории аэропорта или на соседней возвышенности.

На борту в момент происшествия находились журналисты и 98 гражданских лиц. Предварительно, никто не пострадал. Как отмечается, женщина-пилот, офицер ВВС Италии смогла быстро выполнить экстренный маневр, уводящий C-130J от обстрела.

При этом телеканал Rai News 24 со ссылкой на источники в спецслужбах республики сообщил, что выстрелы не были направлены против итальянского военного самолета.

Воздушное судно уже село в Кувейте, оттуда его пассажиров новый борт перевезет в Италию.

Обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях.

Ранее в этот день замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что в аэропорту Кабула в скором времени может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

Также в четверг США рекомендовали американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

25 августа государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил намерение Вашингтона продолжать осуществление эвакуации американских граждан даже после крайнего срока вывода военных — 31 августа. Он добавил, что в настоящий момент Соединенные Штаты вывезли 4,5 тыс. из 6 тыс. человек, выразивших желание покинуть афганскую территорию. Тем не менее официальный представитель Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что по мере приближения 31-го числа США отдадут приоритет вывозу своих военнослужащих и военного оборудования.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021