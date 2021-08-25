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В Кремле назвали высокой террористическую угрозу в Афганистане

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 25 августа, что Кремль пока наблюдает за происходящим в Афганистане, но признал, что террористическая угроза в стране высока.

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На вопрос журналиста о том, разделяет ли Москва мнение об угрозе терактов в Афганистане, на фоне которой президент США Джо Байден принял решение завершить эвакуацию до 31 августа, Песков отметил, что у Кремля «есть свои процессы на сей счет».

При этом он добавил, что ситуация развивается и Кремль внимательно ее отслеживает.

Кроме того, Песков подчеркнул, что на территории Афганистана помимо талибов (члены организации «Талибан», которая признана террористической и запрещена в РФ) находятся также члены ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) .

«Они не являются коренными жителями этой страны, но речь идет о настоящих террористах, поэтому террористическая угроза в Афганистане очень высока»,— заявил пресс-секретарь российского лидера на брифинге.

Комментируя эвакуацию из Кабула российских граждан, он подчеркнул, что безопасность россиян остается «безусловным приоритетом, и для ее обеспечения будет делаться то, что необходимо».

Ранее в этот день в Кабуле начался процесс эвакуации россиян. Для вывоза граждан задействованы три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, его специально переоборудовали в двухэтажный. Четвертый борт — пассажирский Ил-62.

Ранее в этот день сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента РФ Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. На самолетах военно-транспортной авиации, вылетевших в Кабул для эвакуации, находятся бригады военных медиков, а также запасы еды и воды.

Также в среду официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что талибы намерены запретить эвакуацию из Кабула и покинуть страну можно будет не позднее 31 августа.

Между тем Джо Байден попросил Пентагон и Госдепартамент составить планы на случай изменения сроков окончания миссии Соединенных Штатов в Афганистане. При этом американский лидер заявил, что соблюдение крайнего срока эвакуации из Афганистана (31 августа) зависит от координации с талибами.

Ситуация в регионе обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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