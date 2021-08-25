В Кабуле началась эвакуация российских граждан

В Кабуле начался процесс эвакуации россиян. Об этом стало известно в среду, 25 августа.

Граждане РФ были размещены по автобусам возле российского посольства, колонна направилась в аэропорт. Ее движение затрудняли пробки, а также остановки на блок-постах талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ).

По данным РЕН ТВ, автобусы уже прибыли на взлетное поле аэропорта в Кабуле. Россияне проходят через рамки металлоискателя, также им измеряют температуру.

Отмечается, что для вывоза граждан задействованы три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, его специально переоборудовали в двухэтажный. Четвертый борт — пассажирский Ил-62. Телеканал отмечает, что в списке беженцев находятся 511 человек.

Ранее в этот день сообщалось, что Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. На самолетах военно-транспортной авиации, вылетевших в Кабул для эвакуации, находятся бригады военных медиков, а также запасы еды и воды.

Ситуация в регионе обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.