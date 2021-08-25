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Шойгу по поручению Путина организовал эвакуацию граждан РФ из Кабула

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина организовал эвакуацию более 500 граждан России, стран — членов ОДКБ и Украины из аэропорта Кабула. Об этом в среду, 25 августа, сообщили в пресс-службе военного Министерства.

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В рамках осуществления эвакуации с афганской территории была сформирована группа в составе четырех самолетов военно-транспортной авиации. В кратчайшие сроки судна сосредоточатся на аэродроме Ульяновска.

«По поручению президента Российской Федерации В.В. Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», — цитирует текст сообщения военного ведомства «РИА Новости».

Дополнительно отмечается: на борту каждого российского самолета будет присутствовать медицинская военная бригада, которая в случае надобности предоставит эвакуированным помощь. Судна обеспечены запасами воды, еды и одеял.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

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