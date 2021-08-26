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Второй взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате подрыва авто

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Второй взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает в четверг, 26 августа, телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

«Первый взрыв у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв у ворот Abbey, вероятнее всего, был подрывом автомобиля», — отметил источник.

Взрыв произошел ранее в этот день у ворот воздушной гавани. Пентагон, в свою очередь, подтвердил факт потерь среди американских военных, а также наличие нескольких раненых. По информации телеканала Alhadath, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 13 человек, в том числе дети.

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При этом в минобороны Турции рассказали о том, что взрывов было два. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби в своем Twitter. От отметил, что второй взрыв произошел рядом с отелем Baron недалеко от ворот воздушной гавани.

Издание Politico со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что взрыв произошел по вине террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 августа предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из Кабула.

Также в четверг Вашингтон рекомендовал американцам и носителям грин-карт проходить в кабульский аэропорт через специальные пункты сбора, а не пытаться попасть в него напрямую.

Кроме того, в американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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