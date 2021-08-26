Аттракцион невидимой щедрости: как мир поделит афганских беженцев

США и их союзники вступили в завершающую фазу эвакуации своих граждан и некоторых категорий афганцев из Кабула. Остальных желающих покинуть страну они предостерегли от поездок в аэропорт из-за угроз терактов. Теперь первоочередной вопрос для Запада в том, что делать с десятками тысяч спасенных афганцев, устраивать которых на своей территории хотят далеко не все . Международные организации, в свою очередь, призывают страны не забывать о тех, кто остался в Афганистане: как рассказали «Известиям» во Всемирном продовольственном фонде ООН, без необходимого финансирования страна может столкнуться с голодом .

Команда щедрых

К утру 26 августа США и союзники вывезли из Кабула более 88 тыс. человек . Сколько среди них афганцев, неясно, но еще на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден говорил о намерении эвакуировать «в общей сложности от 50 тыс. до 65 тыс.» граждан республики . По информации агентства Bloomberg, на этой неделе администрация президента США попросила организации по оказанию помощи беженцам подготовиться к приему и расселению до 50 тыс. афганцев. По данным CNN, до завершения эвакуации остается чуть больше суток — за это время Штаты должны успеть вывезти еще 150 своих граждан.

Аттракцион невидимой щедрости Фото: Global Look Press/Msgt. Donald R. Allen/U.S. Air

Вашингтон пока так и не сообщил, сколько жителей Афганистана сами США готовы взять на себя. Единственное официальное заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби: по его словам, Штаты предоставят временное жилье на военных базах Форт Блисс в Техасе и Форт Маккой в Висконсине примерно 22 тыс. афганцев , которые подали заявки на специальные иммиграционные визы, членам их семей и другим лицам в группе риска. Форт Ли в Виргинии уже стал временным пристанищем для неназванного числа афганцев, эвакуированных в рамках операции «Убежище союзникам».

Одними из самых щедрых в плане приема афганских беженцев оказались британцы. К утру четверга минобороны сообщило о вывозе в Великобританию около 7 тыс. граждан республики , которых расселят на территории страны. Ранее, 18 августа, правительство объявило о новой программе перемещения в Соединенное Королевство 20 тыс. афганцев , которые столкнулись с угрозами преследования. Переселять их будут поэтапно — по 5 тыс. человек в год с приоритетом в сторону женщин и детей.

Такое же число — 20 тыс. человек — решила принять и Канада. Впрочем, как утверждают местные журналисты, в реальности эта цифра уже была прописана в годовом плане по приему всех беженцев, а сейчас эти квоты просто распределили в пользу афганцев . Тем же образом «схитрила» и Австралия, предложившая гражданам республики 3 тыс. мест в рамках своей гуманитарной визовой программы. И, как подтвердили «Известиям» в пресс-службе австралийского министерства иностранных дел и торговли, общее число таких виз для иностранцев Канберра увеличивать не будет.

« Щедрые предложения по переселению афганцев , находящихся в группе риска», по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, сделали еще 12 стран, которые к конфликту в Афганистане особого отношения не имеют, — это Албания, Катар, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Мексика, Польша, Руанда, Северная Македония, Уганда, Украина и Чили . К примеру, Уганда, где проживает самое большое число беженцев среди всех африканских стран и третье по величине в мире, согласилась принять 2 тыс. человек. Однако, как следует из официального сообщения угандийского МИДа, сделано это было по просьбе США, небезвозмездно и лишь на несколько месяцев . Очевидно, что и другие страны пошли на это на аналогичных условиях.

Аттракцион невидимой щедрости Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

Самым удивительным, пожалуй, стала готовность Таджикистана принять до 100 тыс. афганских беженцев — об этом в июле говорил замглавы комитета по чрезвычайным ситуациям страны Эмомали Иброхимзода. Однако «разведка боем», когда в июле Горно-Бадахшанская автономная область за неделю пустила около 1,3 тыс. афганских беженцев из числа военных, которые затем вернулись на родину, показала: ни возможностей, ни средств для приема большого числа мигрантов у Таджикистана нет . На вопрос «Известий», остались ли в итоге эти благие намерения в силе, в МВД республики оперативно не ответили.

Им и так хватает

Другие соседи Афганистана — Пакистан, где, по информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), к концу 2020 года находилось около 1,5 млн афганцев, и Иран, который уже приютил 780 тыс. переселенцев, — заявили, что больше пускать к себе никого не будут . Турция, куда сбежали почти 130 тыс. афганцев и чей лидер Реджеп Эрдоган прямо сказал, что страна не станет «хранилищем мигрантов в Европе» , начала ударными темпами возводить стену на границе с Ираном, чтобы не пускать беженцев.

Тем же путем пошла и Греция (на конец 2020 года там уже было свыше 41 тыс. афганцев), установив 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией , чтобы пресечь дальнейший наплыв мигрантов.

Никакого желания принять беженцев не выразили и другие страны Евросоюза, в котором, по данным Statista, постоянный или временный правовой статус в I квартале 2021 года получили уже порядка 7 тыс. афганцев. Германия ограничилась предложением выделить €100 млн срочной финансовой помощи международным организациям, которые будут помогать афганским беженцам в соседних странах. А другие просто сказали «нет». Франция устами президента Эммануэля Макрона заявила, что Европе прежде всего надо «защитить себя от значительных волн нелегальных мигрантов» из Афганистана. Австрия вновь выдвинула идею создать центры для беженцев за пределами ЕС , пообещав депортировать всех нелегалов, невзирая на ситуацию в Афганистане. Открестилась от большого числа беженцев и Швейцария, выразив готовность принять только 230 человек, работавших со швейцарскими организациями в Афганистане.

Аттракцион невидимой щедрости Беженцы из Афганистана, задержанные на турецкой границе Фото: Global Look Press/Bradley Secker/dpa

— Ситуация остается нестабильной. Любой крупный приток беженцев явно потребует от международного сообщества немедленной и устойчивой поддержки как Афганистана, так и его соседей в духе разделения ответственности . Расширение безопасных путей для беженцев в Европу, включая переселение, также может обеспечить реалистичные и значимые альтернативы незаконному ввозу людей и нерегулярным перемещениям в качестве управляемого и долгосрочного ответа, — сказал «Известиям» представитель УВКБ ООН по делам ЕС Мэв Паттерсон.

На этой неделе по итогам саммита G7 глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что для решения вопроса о расселении афганских беженцев по западным странам ЕС проведет международный форум высокого уровня. Но, судя по нынешним настроениям, сильного эффекта он не даст.

Между тем международные организации призывают мир не забывать и о тех, кто остался.

— Самая большая проблема — достаточное финансирование, чтобы поддержать людей в Афганистане в это беспрецедентное время. В отсутствие адекватных ресурсов мы будем вынуждены сократить рационы, выбирать между нуждающимися людьми или уменьшить продолжительность помощи, а это только усилит дальнейшую неопределенность и нестабильность по всей стране , — посетовал «Известиям» замдиректора Всемирного продовольственного фонда ООН по Афганистану Эндрю Паттерсон.

Еще до смены власти каждый третий афганец (а всего в стране 38 млн) недоедал. Среди детей до пяти лет, по данным ЮНИСЕФ, голодает каждый второй. И, как предупреждают международные организации, без финансовой помощи в $200 млн на закупку продовольствия к зиме большую часть Афганистана, и так живущего в условиях войны, засухи и третьей волны COVID-19, ждет еще и массовый голод.