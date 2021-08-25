Первым делом — в самолеты: из Кабула вывезли россиян и союзников

Самолеты с россиянами и гражданами стран — участников блока ОДКБ 25 августа вернулись из Афганистана. Для эвакуации более 500 человек задействовали четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны РФ. Пока нет информации, планируются ли повторные рейсы в Афганистан. Эксперты отмечают высокую эффективность российской операции. Одновременно США начали сокращение своего военного контингента в аэропорту Кабула, чтобы успеть до оговоренной с «Талибаном» (запрещен в России) даты 31 августа. В Вашингтоне не уверены, что им удастся забрать всех своих граждан до этого срока, хотя после хаоса первых дней удалось серьезно нарастить темпы вывоза беженцев и иностранцев из страны.

Вывозные рейсы

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, подготовка к эвакуации началась еще в конце прошлой недели. Официально операция по вывозу стартовала в понедельник, 23 августа. В этот день три Ил-76 военно-транспортной авиации были заранее отправлены на аэродромы в Киргизии и Таджикистане и находились там в постоянной готовности. Еще один Ил-62 вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский . Источники объяснили, что такой сложный путь был выбран из-за соображений безопасности. Н а борту всех самолетов присутствовали медики, переводчики, а также российские военные , готовые оказать силовую поддержку.

В среду, 25 августа, все четыре борта вылетели в Кабул. По словам корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, участвовавшего в эвакуации, всего в списке пассажиров было 511 человек. Их организованно, колонной автобусов доставили в аэропорт столицы Афганистана, куда уже прибыли российские самолеты . Все пассажиры перед посадкой прошли контроль через рамку металлоискателя. Им также измерили температуру. По сообщению Минобороны, на каждом самолете были врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медоборудованием и лекарствами, запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Первым делом_2 Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации России в аэропорту Кабула Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Среди вывезенных из Афганистана рейсами военно-транспортной авиации оказались не только россияне, но и граждане Белоруссии, Таджикистана и других стран ОДКБ. Самолеты сделали промежуточные остановки в Таджикистане на аэродроме Гиссар и в Киргизии на авиабазе Кант, чтобы высадить местных жителей, а затем направились в Ульяновск.

— Надо отметить отличную организацию операции, — отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Она была проделана очень эффективно. Никто не лез верхом на российские самолеты, не набивались как селедка в бочке. Людей эвакуировали в нормальных условиях, спокойно и планово. Для этого удалось договориться и с американцами, и с новыми местными властями.

Эксперт напомнил, что военно-транспортная авиация имеет богатейший опыт быстрой перевозки военных и гражданских лиц в самых разных условиях. Только за последние два года она использовалась для эвакуации российских граждан из карантинного Китая и экстренной переброски российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта.

Финальные дни

Талибы отказались продлить срок эвакуации иностранных войск и техники из аэропорта Кабула. Они требуют полностью вывести их к 31 августа. В противном случае группировка грозит принять против оставшихся военные меры. США не удалось договориться о продлении операции на сентябрь.

Президент США Джо Байден отметил, что попытка задержаться после оговоренного срока грозит конфронтацией с талибами и терактами. Тем не менее он сообщил другим лидерам G7, что не исключает возможности увеличения сроков операции. Байден уже дал поручение Пентагону и Государственному департаменту разработать запасные планы действий на этот случай.

Ежедневно количество вывезенных из страны растет. Рекордным стал вторник, 24 августа. Представитель Пентагона заявил, что за сутки авиация эвакуировала из Афганистана в другие страны региона 21,6 тыс. человек. Для этого задействовали 37 американских самолетов и 57 воздушных судов союзников. Большинство эвакуированных — афганские беженцы — кандидаты на получение специальных иммиграционных виз в США.

Первым делом_1 Очередь на посадку в американский транспортный самолет в аэропорту Кабула Фото: U.S. Marine Corps/Sgt. Isaiah Campbell/Handout via REUTERS

В общей сложности к 25 августа из Кабула по воздуху вывезли 64 тыс. человек. США удалось за это время вывезти лишь 4 тыс. американских граждан. Госдепартамент затрудняется назвать точное число оставшихся и оценивает их количество в несколько тысяч человек. Дело осложняется тем, что далеко не все они проживали в Кабуле и его окрестностях. Большое количество рассеяно по всей территории страны и не могут добраться в аэропорт вовремя.

Тем не менее Соединенные Штаты уже начали сокращать свою группировку в Кабуле. 24 августа оттуда по воздуху вывезли несколько сотен человек штабного и вспомогательного персонала. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США готовы к уничтожению в Кабуле военной техники, которую придется там оставить.

Собственные операции по эвакуации граждан и союзников-афганцев ведут Великобритания, Франция и некоторые другие страны. Но их действия затрудняются тем, что по американской договоренности с талибами они не могут действовать за пределами Кабула.

Хаотичное начало

Вывоз иностранцев и беженцев из Кабула стартовал сразу после полного захвата движением «Талибан» власти в столице и стране в воскресенье, 15 августа . Начавшаяся в городе паника привела к хаосу в аэропорту, где собрались тысячи местных жителей, стремящихся покинуть страну любым способом. Несколько афганцев погибли, уцепившись за американский военно-транспортный самолет С-17. После взлета все они сорвались и упали на город с высоты в несколько сотен метров. Останки еще одного человека обнаружили в нише шасси уже после посадки.

Для наведения порядка в кабульском аэропорту США и союзники резко нарастили там свой контингент. С 600 человек он за считаные дни был увеличены более чем до 6 тыс. военнослужащих. Туда перебросили морскую пехоту и десантников из других стран Ближнего Востока и непосредственно из Соединенных Штатов.

Первым делом_3 Толпа афганцев около аэропорта Кабула Фото: REUTERS

Аэродром и взлетно-посадочную полосу опутали колючей проволокой. Для сдерживания толп беженцев приходилось постоянно стрелять в воздух и использовать светошумовые гранаты. Группы желающих покинуть Афганистан местных жителей разгоняли с рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы полетами боевых вертолетов на высоте в считаные метры.

С самого начала талибы не препятствовали вывозу иностранцев. Они не атаковали ни сам аэродром, ни самолеты, садящиеся и взлетающие с него. Бойцы «Талибана» обеспечивают безопасность внешнего периметра аэропорта, пропуская иностранцев, но не допуская в него желающих эвакуироваться афганцев.