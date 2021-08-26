Минобороны Турции сообщило о двух взрывах у аэропорта Кабула

Два взрыва произошли у восточных ворот кабульского аэропорта. Об этом сообщает в четверг, 26 августа, минобороны Турции.

«За пределами аэропорта Кабула произошло два взрыва. В нашем подразделении нет повреждений или жертв», — указано в заявлении ведомства в Twitter.

В то же время французский посол в Афганистане Давид Мартинон отметил, что был зафиксирован лишь один взрыв, но сохраняется угроза второго, приводит его слова Le Figaro.

По информации телеканала Fox News, второй взрыв произошел вблизи аэропорта Кабула возле расположенного рядом отеля Baron, где собирались американцы для спасательной операции.

Взрыв произошел ранее в этот же день у ворот воздушной гавани. Там произошла крупная атака смертников с последующей перестрелкой. По предварительным данным, погибли не менее 10 человек, пострадали 15.

В Пентагоне информацию о ЧП подтвердили. О случившемся уже проинформировали президента США Джо Байдена. Как сообщал телеканал Fox News, в результате взрыва пострадали американские военнослужащие.

Обстановка в кабульском аэропорту остается нестабильной. Периодически поступают сообщения о стрельбе, раненых и других происшествиях.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи 26 августа рассказал, что в аэропорту Кабула в ближайшие часы может произойти теракт, из-за его угрозы страны Запада сворачивают эвакуацию граждан из афганской столицы.

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) обязал Соединенные Штаты вывести войска из Афганистана до 31 августа. Боевики исключили возможность предоставления дополнительного времени для продолжения операции, пригрозив «последствиями» в случае несоблюдения сроков.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов 26 августа уточнил, что в результате хаоса, возникшего в аэропорту Кабула на фоне прихода талибов к власти и эвакуации иностранных граждан и войск, погибли не менее 50 человек.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.