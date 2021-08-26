Разбойная сила: как теракт скажется на урегулировании в Афганистане

Взрывы в районе аэропорта Кабула унесли жизни десятков человек, свыше 100 пострадали . Среди жертв двойного теракта — военнослужащие США и охранники внешнего периметра аэропорта из числа талибов (запрещены в РФ). За взрывами, как сообщают СМИ, стоят боевики из местных ячеек ИГ (организация «Талибан» запрещена в РФ). Это первый теракт с момента смены власти в Афганистане. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что ИГ выгоден хаос в Кабуле, они постараются воспользоваться им и захватить часть территории страны . Тем не менее, по их оценке, на график вывода иностранных военных и эвакуацию из Афганистана взрывы не повлияют: к 31 августа операция должна завершиться.

«Я не знаю, живы ли они»

Взрывы в кабульском аэропорту им. Хамида Карзая произошли в 17:00 по местному времени с разницей в 10 минут. Первый — у северных ворот аэропорта, второй — у входа в отель Baron , примыкающий к зоне безопасности воздушной гавани.

— Взрывы были очень мощными, я вижу множество пострадавших, лежащих на земле, — рассказал «Известиям» житель афганской столицы Хосров, живущий в районе аэропорта. — Мои родные уже несколько дней находились у входа в аэропорт. У них нет виз, но они пытались хоть как-то прорваться. У меня нет связи с ними, я не знаю, живы ли они , вижу только картинки в соцсетях. Люди продолжают бежать, вокруг много машин скорой помощи.

Согласно информации на 21:00 мск, в результате взрывов погибли не менее 60 человек, еще более сотни ранены. По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ, подрыв осуществили террористы-смертники. Sky News со ссылкой на источник в минобороны Великобритании сообщил, что взрыв у отеля Baron мог быть осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля . Обе версии проверяются.

Разбойная сила Фото: соцсети

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что движение не причастно к теракту и осуждает его. Он также отметил: новые власти Кабула ранее предупреждали США о готовящихся атаках со стороны местных ячеек «Исламского государства» , известных как ИГИЛ-К, или «Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ).

— Все последние дни были опасения, что в аэропорту могло что-то произойти. Для проведения терактов и провокаций условия крайне благоприятные, в самой гавани и вокруг нее сосредоточено множество людей, — заявил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, несмотря на попытки стабилизировать ситуацию, окончательно навести порядок за эти дни все-таки не удалось.

— Было известно, что в самом Кабуле действуют ячейки ИГ, именно они устраивали там самые кровавые теракты последних лет. С ними ничего не удалось сделать прежним властям. Новые тоже ведут с ними войну на истребление, но вычислить эти группы, только что взяв власть в городе, не могли , — отметил эксперт.

Разбойная сила Фото: Sky news

По его словам, у террористов есть доступ к оружию и взрывчатке, а учитывая их историю и стремление делать как можно более громкие и кровавые теракты, стоило ожидать, что и сейчас они постараются совершить что-то подобное.

Предупреждения не сработали

В посольстве Соединенных Штатов в Кабуле заявили, что в результате взрыва у аэропорта погибли четыре американских морпеха . К 21:00 мск их число выросло до десяти, сообщил Fox News. Всего за 20 лет нахождения войск США и коалиции в Афганистане в этой стране убиты 2352 американских военнослужащих, 20 тыс. получили ранения.

Российских граждан в аэропорту Кабула, где произошел теракт, не было, заявили в МИД РФ. Накануне четыре борта Минобороны вывезли из Афганистана свыше 500 граждан России и стран ОДКБ . По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, на афганской территории остаются еще около 100 россиян.

О том, что 26 августа могут произойти теракты, было известно заранее. Еще 24 августа президент США Джо Байден заявил, что ИГИЛ-К «стремится нанести удар по аэропорту и атаковать как силы США и их союзников, так и ни в чем не повинных мирных жителей» . Следующим вечером посольство Штатов в Кабуле предупредило своих граждан, ожидающих эвакуации из Афганистана, чтобы они не приближались к территории аэропорта из-за «неустановленной угрозы».

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи утром 26 августа предупредил, что располагает «очень и очень достоверным сообщением о неминуемой атаке» в кабульском аэропорту . Военный уточнил, что она может произойти в течение «нескольких часов».

Об угрозе теракта предупреждали и представители «Талибана», взявшие аэропорт Кабула под свою охрану . С 25 августа вооруженные члены движения не пропускают в воздушную гавань афганцев, не имеющих выездных документов. Как уточняет Associated Press, днем 26 августа за несколько часов до взрывов талибы обстреляли из водомета собравшихся у ворот аэропорта, пытаясь разогнать толпу.

Эвакуация продолжится

Теракт не затронул охраняемый периметр аэропорта и не остановил эвакуацию из Кабула. Военно-транспортные самолеты США продолжили вылеты из него .

За последние сутки 25 и 26 августа из столицы Афганистана были эвакуированы 13,4 тыс. человек, заявили в Белом доме. Всего же за 11 дней, что «Талибан» находится у власти в республике, западные страны вывезли свыше 95,7 тыс. человек. Американские военные заявляют, что борты взлетают каждые 39 минут.

Разбойная сила Фото: Getty Images/Anadolu Agency

Представители стран Запада также заверили, что теракты в Кабуле не повлияют на график вывода военных и эвакуацию. Об этом, в частности, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. По данным Reuters, свидетельств того, что Джо Байден намерен изменить сроки проведения эвакуации из Афганистана, нет. Великобритания также продолжит эвакуацию.

По мнению директора Центра евроазиатских исследований МГИМО, эксперта клуба «Валдай» Ивана Сафранчука, любой беспорядок в Кабуле — это минус для репутации «Талибана». Поскольку пока главный аргумент стран, решивших сотрудничать с новыми властями, состоит в том, что они смогли установить в стране относительный порядок.

За взрывами, по словам эксперта, действительно могут стоять местные ячейки ИГ: им выгодно, чтобы международное сообщество отвернулось от талибов . Тогда в стране начнется хаос, и в такой обстановке террористические сети смогут взять какие-то территории под свой контроль или же предложат властям в Кабуле сотрудничество, уточнил политолог.

— У «Талибана» с ИГ отношения скорее конфронтационные, они фактически воюют . Поэтому им выгодны любые действия против «Талибана», — констатировал Иван Сафранчук.

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар пояснил «Известиям», что несмотря на схожесть идеологий, талибы сильно отличаются от боевиков ИГИЛ и «Аль-Каиды» (запрещено в РФ) своими целями — они более локальные и за пределы Афганистана не выходят.

— Талибы — в первую очередь, национальное движение пуштунов. Большая часть их целей уже достигнута: это вывод иностранных войск, завершение оккупации, установление полного контроля над страной. Сейчас есть надежда, что удовлетворение этих задач сделало группировку менее радикальной. Но не нужно делать поспешные выводы, — предупредил эксперт.

По его словам, до установления контроля над Кабулом, независимые докладчики ООН сообщали о сохраняющихся связях некоторых талибов с «Аль-Каидой».