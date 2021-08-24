Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех». Об этом глава государства заявил во вторник, 24 августа, на втором этапе съезда партии «Единая Россия».

«Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт «всех против всех», там, по-моему, это и происходит, в конфликт, который длится уже в этой стране несколько десятилетий», — сказал Путин

Глава государства указал, что Россия извлекала опыт пребывания СССР в Афганистане и подчеркнул, что у страны есть возможности эффективно защитить своих граждан от угроз международного терроризма.

Путин отметил, что РФ является единственной страной, которая сумела ликвидировать формирования террористов и бандподполье.

«Огромное спасибо тем ребятам, которые сделали это, часто ценой собственной жизни», — заявил Путин.

Президент также напомнил, о ситуации на Северном Кавказе, где, по его словам, фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов. И если бы тогда, как указал президент, им не дали сплоченный отпор, то нынешние «ужасы» Афганистана продолжались бы и в России.

«Напомню... на Северном Кавказе фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов, и, если бы мы не разгромили их, не дали бы им сплоченный отпор, если бы жители Дагестана, Чечни и других республик не поднялись бы на борьбу с этим злом, ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле», — отметил президент.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

В связи с этим дипмиссии ряда стран начали эвакуацию своих сотрудников. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который находится под контролем США и их союзников по НАТО.

Из-за того, что граждане Афганистана пытаются покинуть страну, в аэропорту Кабула возникли суматоха, давка, раздается стрельба. По данным на 24 августа, рядом с ним погибли более 25 человек. Кроме того, в отсеке шасси американского самолета, который совершал перелет из Кабула, нашли человеческие останки. Членам экипажа воздушного судна потребовалась помощь психологов.