В результате взрывов у аэропорта Кабула погибли 12 военных США

Двенадцать военнослужащих США погибли в результате взрыва у аэропорта Кабула, еще 15 ранены. Об этом сообщает в четверг, 26 августа, генерал Фрэнк Маккензи, возглавляющий Центральное командование Соединенных Штатов.

Как отмечает телеканал Sky News, он подтвердил информацию о гибели 12 американских военных и ранении еще 15 военнослужащих.

Маккензи добавил, что ряд афганских гражданских лиц также были убиты и ранены, однако в настоящий момент США всё еще работают над подсчетом общего числа пострадавших в результате взрыва.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ). Второй взрыв, по информации Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто.

В результате взрывов, по предварительным данным, погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

В американском посольстве в Афганистане призвали граждан США из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула отказаться от поездок в авиаузел и избегать выходов из аэропорта, а тем, кто находится у восточных или северных ворот, а также у ворот Abbey, следует немедленно уйти оттуда.

Ранее в четверг замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что в аэропорту афганской столицы в ближайшие часы может произойти теракт.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что террористическая угроза в Афганистане очень высока, поскольку на территории этой страны находятся боевики ИГ.

15 августа боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.