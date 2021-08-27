Новые власти Кабула объяснили происхождение последних взрывов в аэропорту

Последние взрывы в столице Афганистана произвели ВС США для уничтожения своего оборудования. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил представитель новых властей Кабула Забихулла Муджахид в Twitter.

«Сегодня в вечернее время в районе аэропорта Кабула были слышны взрывы. Они были осуществлены военными США с целью уничтожения своего оборудования. Жителям Кабула не стоит беспокоиться», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремели два новых взрыва.

Ранее этим днем, 26 августа, в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

В общей сложности в афганской столице прогремело семь взрывов.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что причастность радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ) к взрывам в афганском Кабуле очевидна. Она также выразила соболезнования в связи с жертвами терактов.