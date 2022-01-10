«Пес» с ними: какие автоновинки ждут россиян в 2022 году

Дефицит полупроводников и, как следствие, автомобилей, по прогнозам, сохранится и в 2022 году. Но это не отменяет премьеры новых моделей — более трех десятков из них выведут на российский рынок. О самых интересных рассказывают «Известия».

Новинки в популярном сегменте

Самая важная и долгожданная премьера — рестайлинговая Lada Vesta. «АвтоВАЗ» не стал пока раскрывать подробности, но, если верить неофициальным источникам, «Весте» освежат внешность, добавят светодиоды в фары, а также оснастят вертикальным планшетом информационно-развлекательного комплекса, бесключевым доступом и индикатором слепых зон.

Пес с ними Lada Vesta Фото: vk.com/AvtoVAZ News

Источник в «АвтоВАЗе» уточнил, что машина будет представлена в первом полугодии. Не исключено, что в течение года Волжский автозавод может показать прототипы еще двух новинок. Это Lada Niva следующего поколения на разработанной альянсом Renault–Nissan–Mitsubishi платформе CMF-B, а также новая Granta, соплатформенная Renault Logan.

Пес с ними Dacia Logan (в центре) Фото: Dacia

Марка Renault тоже готовит для нашего рынка некую новинку, сообщил генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек. Не исключено, что это будет «Логан» нового поколения, отличный от европейского Dacia Logan.

В нынешнем году в Россию вернется Opel Astra, построенный на общей с Peugeot 308 платформе. Фары и решетка радиатора объединены в общий блок, напоминающий визор мотоциклетного шлема. Перед водителем — два больших «срощенных» дисплея.

Пес с ними Opel Astra Фото: Opel

Новую Astra предлагают в Европе с кузовами хетчбэк и универсал. Под капотом — бензиновый турбомотор мощностью 110 и 130 л.с. или дизель 1,5 (130 л.с.). Начальные версии оснащены «механикой», самые мощные — 8-ступенчатым «автоматом».

Кроссоверы на любой вкус

Больше всего премьер ожидается в сегменте SUV. Одним из самых ожидаемых кроссоверов можно назвать Kia Sportage пятого поколения. Автомобиль появится в первом полугодии, рассказали «Известиям» в пресс-офисе Kia Russia & CIS.

Пес с ними Kia Sportage Фото: Kia

Модель уже прошла сертификацию для продаж на рынке РФ и будет предлагаться с бензиновыми моторами мощностью 150 л.с. или 190 л.с., работающими с механической коробкой передач или «автоматом», с полным или передним приводом — на выбор.

06_Opel-Grandland-516708 (1) Opel помимо Astra привезет обновленный Grandland, лишившийся литеры X в названии. Его также обновили в стиле Opel Vizor. Покупателям будет доступен кроссовер как с ДВС, так и с гибридной силовой установкой. Для последней в самом экономичном режиме заявлен расход в 1,6 л топлива на 100 км Фото: Opel 000_Opel-Mokka-e-Opel-Mokka-513037 Руководство марки сейчас рассматривает вывод на российский рынок еще одного кроссовера — Mokka, также построенного на платформе альянса PSA. У него под капотом бензиновая турботройка или полуторалитровый дизель Фото: Opel 17_SKODA_KAROQ-2560x1708 В новом году россияне увидят у дилеров обновленный Skoda Karoq, чей мировой дебют состоялся в конце ноября. В Европе линейка двигателей не изменилась: три бензиновых двигателя мощностью 115, 150 и 190 л.с., а также дизельный в двух вариантах на 115 и 150 л.с. Предполагается, что и для россиян набор моторов останется прежним. На европейском рынке кроссовер поступит в продажу весной. В пресс-службе марки пообещали более точные данные о сроках выхода модели на рынок озвучить позднее Фото: Skoda 2022-subaru-forester-jdm В новом году Subaru привезет в дилерские центры обновленный Forester, прием заказов стартовал в конце ноября. После рестайлинга модель обзавелась модернизированными решеткой радиатора и оптикой, доработанной системой активной безопасности EyeSight, и новыми дисками. Моторы остались прежние — оппозитные мощностью 150 и 185 л.с., работающие в тандеме с вариатором Lineartronic и фирменной системой полного привода Фото: Subaru 2022-subaru-wrx В арсенале Subaru не только кроссоверы. В следующем году на российском рынке будет представлен и спорткар WRX. У него совершенно новая платформа и новый оппозитный мотор объемом 2,4 л (275 л.с. и 350 Нм) Фото: Subaru 2022_jeep_compass_high_altitude_2-2560x1440 Jeep привезет обновленный кроссовер Compass: произойдет это в июне. Для европейцев автомобиль дебютировал минувшей весной. «Компас» обзавелся перелицованными бамперами и фальшрадиаторной решеткой, новыми фарами и колесными дисками, а также полностью переделанным салоном. По некоторым данным, кроссовер получит новые моторы Фото: Jeep

Полку полноразмерных кроссоверов прибудет стараниями японцев: модельный ряд Nissan пополнит новый Pathfinder. В продажу большой SUV поступит в феврале, поделились с «Известиями» в пресс-службе Nissan в России. Модель уже начали собирать в США на заводе в Смирне, штат Теннесси.

Пес с ними Nissan Pathfinder Фото: Nissan

Pathfinder представят в четырех комплектациях. В самой младшей предусмотрены семь подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, а также подогрев лобового стекла, руля и сидений. Под капотом — 3,5-литровый двигатель V6, агрегатированный с девятиступенчатой АКПП. Привод — по умолчанию полный.

Пес с ними Jeep Grand Cherokee Фото: Jeep

Jeep готовит Grand Cherokee пятого поколения, построенный на совершенно новой платформе. Премьера автомобиля состоялась в сентябре прошлого года. В России же его выпустят на рынок только во II квартале в стандартной модификации и длиннобазной версии L с тремя рядами сидений. Кроме того, в феврале Jeep привезет в Россию Wrangler 2022 модельного года.

Китай не отстает

Китайские бренды также предложат множество новинок. Пока еще экзотический бренд Exeed в первом полугодии обзаведется третьей, самой маленькой моделью LX.

Пес с ними Exeed LC Фото: Exeed

Кроссовер унифицирован с Chery Tiggo 7 по шасси и кузову. Колесная база у машин одинакова — 2670 мм. При этом LX оснащен мощным турбомотором 1,6 (197 л.с.) в паре с семиступенчатым «роботом». Привод будет только передним.

Пес с ними Haval Dargo Фото: twitter.com/havalsaudi

Марка Haval представит в России свой новый кроссовер Dargo, который на родине именуется DaGou (в переводе «Большая собака»). Первые предсерийные экземпляры авто сошли с конвейера тульского завода еще в сентябре. Так что запуск яркой модели на рынок — только вопрос времени.

Пес с ними Geely KX11 Фото: Geely

Geely обещает во второй половине года полноразмерный флагманский KX11, собранный на разработанной Volvo платформе CMA. Российские спецификации пока не раскрываются, но в Китае он оснащается бензиновой турбочетверкой объемом 2,0 л, также разработанной Volvo.

Пес с ними Changan Uni-K Фото: Changan

В I квартале 2022 года начнутся продажи большого кроссовера Changan Uni-K, который придет на смену CS75 FL. Автомобиль уже прошел сертификацию. Он получит 226-сильный двигатель в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, с передним или полным приводом. Кроме того, во II квартале Changan запустит новые модели CS55plus и CS35plus. По сути, это обновленные CS55 и CS35.

Премиум удивит массовостью

В премиум-сегменте обещано тоже немало новинок. В начале года к дилерам приедет полноразмерный внедорожник Lexus LX четвертого поколения, чья мировая презентация состоялась в середине октября одновременно в нескольких странах, в том числе и в России. Заказы на флагманскую модель у нас откроются в I квартале.

Пес с ними Lexus LX Фото: Lexus

Флагман получит 415-сильный бензиновый двигатель V6, а также дизель на 300 л.с.; оба в связке с 10-диапазонным «автоматом». Кстати, новый LX — первая модель бренда с запуском мотора по отпечатку пальца. «Известия» уже протестировали машину и расскажут подробности о ней позднее.

Пес с ними Lexus NX Фото: Lexus

Затем в дилерские салоны поступят Lexus NX второй генерации, заказы на который начали принимать в начале декабря. Автомобиль приводит в движение мотор мощностью 199 л.с. или 279 л.с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Пес с ними Infiniti QX60 Фото: Infiniti

В первой половине нынешнего года в продаже появится Infiniti QX60 нового поколения, рассказали «Известиям» в российской пресс-службе марки. Новинка может удивить новым дизайном с массивной решеткой радиатора, адаптивным круиз-контролем и цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма. Под капотом бензиновый 299-сильный мотор, работающий с девятидиапазонной коробкой передач и приводом на переднюю ось либо на все четыре колеса.

Пес с ними Infiniti QX80 Фото: Infiniti

На российский рынок выйдет и обновленный Infiniti QX80. Внедорожник 2022 модельного года, чей премьерный показ прошел в августе, будет щеголять доработанной мультимедийной системой, большим экраном и «умным» круиз-контролем. Силовая установка останется неизменной — это 405-сильный бензиновый двигатель.

Пес с ними Range Rover SV Serenity и SV Intrepid Фото: Range Rover

Флагманский Range Rover сменил поколение и переехал на новую платформу MLA-Flex. «Британца» укомплектовали полноуправляемым шасси, модернизированными подвеской и тормозной системой.

У российских покупателей нынешней весной появится выбор, купить внедорожник стандартной длины или с увеличенной колесной базой, с семью, пятью или четырьмя креслами, кроме того, в линейке моторов будет три агрегата.

Цены и спецификации рестайлингового Porsche Macan уже названы, предзаказ начали оформлять еще летом. Автомобили прибудут к дилерам в течение 2022 года.

Пес с ними Porsche Macan Фото: Porsche

Кроссоверу освежили экстерьер и салон, добавили монитор мультимедийной системы диагональю 10,9 дюйма, нарастили мощность двигателей во всех версиях. Например, мотор Macan S развивает до 380 л.с., а мотор Macan GTS — до 440 л.с.

Новинки для асфальта

Лидер по количеству новинок — Audi. В частности, в РФ вернется суперкар Audi R8 нового поколения, покинувший наш рынок около двух лет назад. Премьеры спорткупе еще не было, и подробности о нем пока неизвестны.

A214815_full Сначала в Россию привезут «заряженные» седан и хетчбэк RS3 новой генерации с 400-сильными пятицилиндровыми турбомоторами и приводом на обе оси. Разгон до сотни занимает 3,8 с Фото: Audi A201353_full Тот же мотор (400 л.с. и 480 Нм) получат и «заряженные» версии кроссовера Q3 с приставкой RS. Причем автомобиль будут предлагать в обычном кузове и купеобразном, который носит приставку Sportback. Автомобили оснащены доработанным шасси с более широкой колеей и уменьшенным дорожным просветом Фото: Audi A218479_large Следом в продаже появится обновленный Audi A8 и A8L. Немецкие дизайнеры освежили радиаторную решетку, бамперы и оптику, установили в салоне цифровую приборную панель и пару «тачскринов». Моторная гамма автомобиля представлена тремя бензиновыми агрегатами мощностью 340, 460 и 570 л.с., а также дизелем на 286 «лошадей» Фото: Audi

Молодая премиум-марка Genesis весной привезет новое поколение флагманского седана G90. Он сочетает классический силуэт и авангардную оптику. Автомобиль увеличился в размерах. Удлиненная версия сохранилась, но без дополнительной вставки по центру.

Пес с ними Genesis G90 Фото: Genesis

Корейский флагман снова оснащен пневмоподвеской, но теперь с системой Preview-Electronic Control Suspension, читающей рельеф дороги при помощи камеры. Кроме того, шасси теперь полноуправляемое.

Единственный пока доступный двигатель — V6, который на длиннобазных машинах помимо традиционного турбокомпрессора оснащен еще и электрическим наддувом. Короткие седаны могут быть заднеприводными, а удлиненные — только с полным приводом и полноуправляемым шасси.

Еще одна новинка из Южной Кореи Hyundai Staria — неформат во всех смыслах. Во-первых, минивэн, во-вторых, с футуристической внешностью. Это целое семейство коммерческих автомобилей на новой платформе — от утилитарных фургонов до роскошных бизнес-шаттлов.

Размеры грузового отсека были увеличены таким образом, чтобы в кузове можно было перевозить три европаллеты одновременно. Hyundai Staria будет оснащаться 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. и 272-сильным бензиновым мотором объемом 3,5 л. Обещают, что новый минивэн будет доступен по подписке.

Приедут к розетке

Электромобили в России всё еще экзотика, но количество моделей растет. Во втором полугодии дебютирует «зеленый» седан Audi e-tron GT, который впервые показали в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Пес с ними Audi e-tron GT Фото: Audi

«Четырехдверку» построили на общей с Porsche Taycan платформе PPE. Сам Taycan обзаведется версией GTS мощностью 598 л.с. и запасом хода 504 км.

Электрический лифтбэк Mercedes-Benz EQS, часть дизайнерских решений которого разработчики позаимствовали у S-класса нового поколения, начнет продаваться в I квартале 2022 года.

Пес с ними Mercedes-Benz EQS Фото: Mercedes

Первым к дилерам приедет автомобиль с силовой установкой мощностью 524 л.с. и дальностью хода до 770 км.

Пес с ними BMW i4 Фото: BMW

BMW, в свою очередь, привезет электрический седан i4. Он уже продается в Европе и Соединенных Штатах. В Россию будет поставляться вариант, укомплектованный двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. и аккумулятором с зарядом на 510 км.

Пес с ними Kia EV6 Фото: Kia

Kia EV6 — первая электрическая модель бренда, собранная на платформе E-GMP вместе с Hyundai Ioniq 5. Кроссовер уже начали предлагать на домашнем рынке и в странах ЕС, где он доступен с тремя вариантами силовых агрегатов и аккумуляторами, обеспечивающими 510 км пути. Возможно, производство этой модели будет организовано на калининградском «Автоторе».