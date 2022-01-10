«Пес» с ними: какие автоновинки ждут россиян в 2022 году
Дефицит полупроводников и, как следствие, автомобилей, по прогнозам, сохранится и в 2022 году. Но это не отменяет премьеры новых моделей — более трех десятков из них выведут на российский рынок. О самых интересных рассказывают «Известия».
Новинки в популярном сегменте
Самая важная и долгожданная премьера — рестайлинговая Lada Vesta. «АвтоВАЗ» не стал пока раскрывать подробности, но, если верить неофициальным источникам, «Весте» освежат внешность, добавят светодиоды в фары, а также оснастят вертикальным планшетом информационно-развлекательного комплекса, бесключевым доступом и индикатором слепых зон.
Lada Vesta
Источник в «АвтоВАЗе» уточнил, что машина будет представлена в первом полугодии. Не исключено, что в течение года Волжский автозавод может показать прототипы еще двух новинок. Это Lada Niva следующего поколения на разработанной альянсом Renault–Nissan–Mitsubishi платформе CMF-B, а также новая Granta, соплатформенная Renault Logan.
Dacia Logan (в центре)
Марка Renault тоже готовит для нашего рынка некую новинку, сообщил генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек. Не исключено, что это будет «Логан» нового поколения, отличный от европейского Dacia Logan.
В нынешнем году в Россию вернется Opel Astra, построенный на общей с Peugeot 308 платформе. Фары и решетка радиатора объединены в общий блок, напоминающий визор мотоциклетного шлема. Перед водителем — два больших «срощенных» дисплея.
Opel Astra
Новую Astra предлагают в Европе с кузовами хетчбэк и универсал. Под капотом — бензиновый турбомотор мощностью 110 и 130 л.с. или дизель 1,5 (130 л.с.). Начальные версии оснащены «механикой», самые мощные — 8-ступенчатым «автоматом».
Кроссоверы на любой вкус
Больше всего премьер ожидается в сегменте SUV. Одним из самых ожидаемых кроссоверов можно назвать Kia Sportage пятого поколения. Автомобиль появится в первом полугодии, рассказали «Известиям» в пресс-офисе Kia Russia & CIS.
Kia Sportage
Модель уже прошла сертификацию для продаж на рынке РФ и будет предлагаться с бензиновыми моторами мощностью 150 л.с. или 190 л.с., работающими с механической коробкой передач или «автоматом», с полным или передним приводом — на выбор.
Полку полноразмерных кроссоверов прибудет стараниями японцев: модельный ряд Nissan пополнит новый Pathfinder. В продажу большой SUV поступит в феврале, поделились с «Известиями» в пресс-службе Nissan в России. Модель уже начали собирать в США на заводе в Смирне, штат Теннесси.
Nissan Pathfinder
Pathfinder представят в четырех комплектациях. В самой младшей предусмотрены семь подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, а также подогрев лобового стекла, руля и сидений. Под капотом — 3,5-литровый двигатель V6, агрегатированный с девятиступенчатой АКПП. Привод — по умолчанию полный.
Jeep Grand Cherokee
Jeep готовит Grand Cherokee пятого поколения, построенный на совершенно новой платформе. Премьера автомобиля состоялась в сентябре прошлого года. В России же его выпустят на рынок только во II квартале в стандартной модификации и длиннобазной версии L с тремя рядами сидений. Кроме того, в феврале Jeep привезет в Россию Wrangler 2022 модельного года.
Китай не отстает
Китайские бренды также предложат множество новинок. Пока еще экзотический бренд Exeed в первом полугодии обзаведется третьей, самой маленькой моделью LX.
Exeed LC
Кроссовер унифицирован с Chery Tiggo 7 по шасси и кузову. Колесная база у машин одинакова — 2670 мм. При этом LX оснащен мощным турбомотором 1,6 (197 л.с.) в паре с семиступенчатым «роботом». Привод будет только передним.
Haval Dargo
Марка Haval представит в России свой новый кроссовер Dargo, который на родине именуется DaGou (в переводе «Большая собака»). Первые предсерийные экземпляры авто сошли с конвейера тульского завода еще в сентябре. Так что запуск яркой модели на рынок — только вопрос времени.
Geely KX11
Geely обещает во второй половине года полноразмерный флагманский KX11, собранный на разработанной Volvo платформе CMA. Российские спецификации пока не раскрываются, но в Китае он оснащается бензиновой турбочетверкой объемом 2,0 л, также разработанной Volvo.
Changan Uni-K
В I квартале 2022 года начнутся продажи большого кроссовера Changan Uni-K, который придет на смену CS75 FL. Автомобиль уже прошел сертификацию. Он получит 226-сильный двигатель в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin, с передним или полным приводом. Кроме того, во II квартале Changan запустит новые модели CS55plus и CS35plus. По сути, это обновленные CS55 и CS35.
Премиум удивит массовостью
В премиум-сегменте обещано тоже немало новинок. В начале года к дилерам приедет полноразмерный внедорожник Lexus LX четвертого поколения, чья мировая презентация состоялась в середине октября одновременно в нескольких странах, в том числе и в России. Заказы на флагманскую модель у нас откроются в I квартале.
Lexus LX
Флагман получит 415-сильный бензиновый двигатель V6, а также дизель на 300 л.с.; оба в связке с 10-диапазонным «автоматом». Кстати, новый LX — первая модель бренда с запуском мотора по отпечатку пальца. «Известия» уже протестировали машину и расскажут подробности о ней позднее.
Lexus NX
Затем в дилерские салоны поступят Lexus NX второй генерации, заказы на который начали принимать в начале декабря. Автомобиль приводит в движение мотор мощностью 199 л.с. или 279 л.с. в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
Infiniti QX60
В первой половине нынешнего года в продаже появится Infiniti QX60 нового поколения, рассказали «Известиям» в российской пресс-службе марки. Новинка может удивить новым дизайном с массивной решеткой радиатора, адаптивным круиз-контролем и цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма. Под капотом бензиновый 299-сильный мотор, работающий с девятидиапазонной коробкой передач и приводом на переднюю ось либо на все четыре колеса.
Infiniti QX80
На российский рынок выйдет и обновленный Infiniti QX80. Внедорожник 2022 модельного года, чей премьерный показ прошел в августе, будет щеголять доработанной мультимедийной системой, большим экраном и «умным» круиз-контролем. Силовая установка останется неизменной — это 405-сильный бензиновый двигатель.
Range Rover SV Serenity и SV Intrepid
Флагманский Range Rover сменил поколение и переехал на новую платформу MLA-Flex. «Британца» укомплектовали полноуправляемым шасси, модернизированными подвеской и тормозной системой.
У российских покупателей нынешней весной появится выбор, купить внедорожник стандартной длины или с увеличенной колесной базой, с семью, пятью или четырьмя креслами, кроме того, в линейке моторов будет три агрегата.
Цены и спецификации рестайлингового Porsche Macan уже названы, предзаказ начали оформлять еще летом. Автомобили прибудут к дилерам в течение 2022 года.
Porsche Macan
Кроссоверу освежили экстерьер и салон, добавили монитор мультимедийной системы диагональю 10,9 дюйма, нарастили мощность двигателей во всех версиях. Например, мотор Macan S развивает до 380 л.с., а мотор Macan GTS — до 440 л.с.
Новинки для асфальта
Лидер по количеству новинок — Audi. В частности, в РФ вернется суперкар Audi R8 нового поколения, покинувший наш рынок около двух лет назад. Премьеры спорткупе еще не было, и подробности о нем пока неизвестны.
Молодая премиум-марка Genesis весной привезет новое поколение флагманского седана G90. Он сочетает классический силуэт и авангардную оптику. Автомобиль увеличился в размерах. Удлиненная версия сохранилась, но без дополнительной вставки по центру.
Genesis G90
Корейский флагман снова оснащен пневмоподвеской, но теперь с системой Preview-Electronic Control Suspension, читающей рельеф дороги при помощи камеры. Кроме того, шасси теперь полноуправляемое.
Единственный пока доступный двигатель — V6, который на длиннобазных машинах помимо традиционного турбокомпрессора оснащен еще и электрическим наддувом. Короткие седаны могут быть заднеприводными, а удлиненные — только с полным приводом и полноуправляемым шасси.
Еще одна новинка из Южной Кореи Hyundai Staria — неформат во всех смыслах. Во-первых, минивэн, во-вторых, с футуристической внешностью. Это целое семейство коммерческих автомобилей на новой платформе — от утилитарных фургонов до роскошных бизнес-шаттлов.
Размеры грузового отсека были увеличены таким образом, чтобы в кузове можно было перевозить три европаллеты одновременно. Hyundai Staria будет оснащаться 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 177 л.с. и 272-сильным бензиновым мотором объемом 3,5 л. Обещают, что новый минивэн будет доступен по подписке.
Приедут к розетке
Электромобили в России всё еще экзотика, но количество моделей растет. Во втором полугодии дебютирует «зеленый» седан Audi e-tron GT, который впервые показали в 2018 году на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Audi e-tron GT
«Четырехдверку» построили на общей с Porsche Taycan платформе PPE. Сам Taycan обзаведется версией GTS мощностью 598 л.с. и запасом хода 504 км.
Электрический лифтбэк Mercedes-Benz EQS, часть дизайнерских решений которого разработчики позаимствовали у S-класса нового поколения, начнет продаваться в I квартале 2022 года.
Mercedes-Benz EQS
Первым к дилерам приедет автомобиль с силовой установкой мощностью 524 л.с. и дальностью хода до 770 км.
BMW i4
BMW, в свою очередь, привезет электрический седан i4. Он уже продается в Европе и Соединенных Штатах. В Россию будет поставляться вариант, укомплектованный двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. и аккумулятором с зарядом на 510 км.
Kia EV6
Kia EV6 — первая электрическая модель бренда, собранная на платформе E-GMP вместе с Hyundai Ioniq 5. Кроссовер уже начали предлагать на домашнем рынке и в странах ЕС, где он доступен с тремя вариантами силовых агрегатов и аккумуляторами, обеспечивающими 510 км пути. Возможно, производство этой модели будет организовано на калининградском «Автоторе».