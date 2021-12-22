Глава Renault анонсировал мировую премьеру новой модели в России

Французская компания Renault планирует в 2022 году представить на российском рынке мировую премьеру нового автомобиля. Об этом 22 декабря сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на генерального директора «Рено Россия» Яна Птачека.

Топ-менеджер не раскрыл подробностей о новинке. Не исключено, что речь идет о новом поколении модели Renault Logan, которая будет отличаться от европейсой версии Dacia Logan.

Кроме того, Ян Птачек заявил, что до 2025 года Renault планирует запустить на российском рынке четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B. Также Renault планирует выйти в другие сегменты и запустить новую модель C-класса.

31 марта сообщалось, что Renault представила модель Kangoo третьего поколения. По сравнению с машиной предыдущего поколения длина новинки выросла с 4304 мм до 4486 мм, ширина — с 1829 мм до 1919 мм.

Моторная гамма включает бензиновый турбомотор 1.3 TCe в версиях мощностью 100 или 130 л.с., а также турбодизель 1.5 Blue dCi в вариантах на 75, 95 или 115 «лошадей».