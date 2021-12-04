Пульс Выксы: французский кроссовер и внутренний туризм

Пандемийные ограничения и закрытые границы побуждают к изучению необычного внутри России. Отсюда интерес к таким малоизвестным городам, как Выкса. Но дороги в регионах разного качестве, поэтому автомобилю внутреннего туриста неплохо уметь и быстро ездить по асфальту, и без опасений с него съезжать. Соответствует ли этим требованиям Renault Arkana — в материале «Известий».

Настенная живопись

Нарядные окна с наличниками, как в деревенских домах, нарисованы на угрюмой стене панельной многоэтажки. На двух других — словно сошедшие с полотна Малевича рабочие. Посмотришь на третью — косарь посреди залитого солнцем, ярко-желтого пшеничного поля — и зарядивший с утра дождь кажется мелочью, а день уже не такой пасмурный.

Пульс Выксы Фото: Renault

В умении приукрашать унылую действительность Выкса — чемпион. Когда-то это был типичный промышленный город: металлургический завод, завод корпусов, делавший броню для военных машин, завод дробильной техники. Заезжали в него туристы редко, разве что любители индустриальной архитектуры — мистическая история братьев-промышленников Баташевых, одна из сохранившихся шуховских башен.

А теперь это, можно сказать, столица муралов — огромных настенных изображений. Выксунский стрит-арт поручили известным художникам, самый именитый — легенда соц-арта Эрик Булатов. Фреска, объединяющую сразу две его работы, изображена на огромной стене металлургического цеха.

Массовое, но не для всех

Массовое редко делают красивым, его задача быть недорогим и функциональным — панельные многоэтажки, мебель из ДСП, первый Renault Logan. Неказистый седан стал для многих в России первой иномаркой по карману, а созданный на той же платформе Duster — одним из самых популярных внедорожников.

Постепенно архитектура B0, на которой изначально экономили, как могли, стала основой для целого семейства автомобилей, простых и прочных. Созданная в условиях тотальной экономии, платформа постепенно эволюционировала и обзаводилась тем, чего ее лишили при старте, — регулировка руля по вылету, современный «автомат». С появлением Kaptur в Renault напомнили, что могут создавать стильные автомобили даже в бюджетном сегменте, а с выпуском Arkana — еще и необычные.

Пульс Выксы Внешние отличия версии Pulse — черная крыша и черные диски Фото: Renault

Кузов типа «кросс-купе», несмотря на то, что взят из премиум-класса и должен, по идее, подчеркивать статус, всё же на любителя. Любителей становится больше, и в этом году Arkana входит в топ-25 по продажам. Помог здесь в какой-то мере и дефицит — покупатели стали интересоваться, что еще есть за пределами привычного круга моделей.

Если отвлечься от шуток про «BMW X6 на минималках», Arkana — самый красивый автомобиль российской линейки Renault, Чего стоят светодиодные фонари, в темноте пририсовывающие к корме что-то типа антикрыла. Одновременно это еще и самый непрактичный автомобиль: ради изящного силуэта принесли в жертву и обзорность и запас над головами задних пассажиров, и багажник.

Добавить акцента

Тем, кто пересел в «Аркану» с моделей классом повыше, не понравится интерьер. Скромно, как в той самой панельке с нарисованными наличниками. «Дастеру» жесткий пластик и простоватый дизайн впору, для «Арканы» хотелось бы чего-то более нарядного, соответствующего экстерьеру. Тем более что Kaptur со сменой поколений получил более качественную отделку салона.

5N0A6731 Привычному интерьеру добавили спортивных акцентов Фото: Renault 5N0A6745 У версии Pulse своя обивка сидений, комбинированная, с красной прострочкой Фото: Renault 5N0A6768 К красным акцентам добавили вставки под углепластик Фото: Renault 5N0A6886 На педалях — спортивные накладки Фото: Renault 5N0A6773 У вариатора есть ручной режим Фото: Renault 5N0A6760 Места для ног сзади с запасом но потолок низковат Фото: Renault

По-видимому, то же самое ждет и «Аркану», но пока Renault, как может, украшает кроссовер внутри. В относительно свежей спецверсии Pulse добавлены вставки под карбон, красные акценты, хромированнные накладки на пороги и педали, черный потолок. Плюс комбинированная — ткань и искусственная кожа — обивка сидений, опять же с красной прострочкой. В общем, известный рецепт, при помощи которого можно подчеркнуть спортивные амбиции автомобиля без вмешательства в технику. Впрочем, Arkana и так считается самой «драйверской» моделью из российской линейки Renault.

Спорт, но в меру

Так ли это на самом деле? Дорога из Нижнего Новгорода в Выксу, с одной стороны, провоцирует ехать азартно: местность холмистая, и машин на дорогах мало. Кроме того, соревнуешься с рано наступающими сумерками. С другой — пока светло, спешить не хочется, рассматривая осенние пейзажи и заезжая в небольшие городки по пути. В Ворсме — живописный монастырь на острове посреди реки. В Павлово-на-Оке, заповеднике автобусов ПАЗ, — игрушечная застройка центра с красно-кирпичными особняками.

Arkana, хотя и не блещет паспортной динамикой — всего 10,5 с с места до «сотни» — на газ реагирует живо и весело. Турбомотор (150 л.с.) и вариатор взаимно компенсируют недостатки друг друга — разгон получается плавный и уверенный. Спорт-режим обостряет отклики на газ, но для обгона фуры всё равно приходится скидывать пару виртуальных передач вниз. Руль кажется легковесным? Вам снова в меню ездовых настроек.

Пульс Выксы С места до «сотни» полноприводный кроссовер разгоняется за 10,5 с. Средний расход — 7,2 л на 100 км Фото: Renault

Впрочем, в поворотах он в любом случае наливается приятной тяжестью. Благодаря плотной подвеске, не очень комфортной на городских стыках и лежачих полицейских, крены у кроссовера небольшие. Машина действительно азартная, но хулиганить не даст строгая и неотключаемая система стабилизации.

Arkana вообще интересный вариант для дальней дороги и внутреннего туризма. Можно придраться разве что к профилю и жесткости передних сидений. Но, пожалуй, комбинированная обивка версии Pulse приятнее кожзама топовой комплектации Prime. Благодаря большой колесной базе она хорошо держит прямую, почти не замечает прокатанные колеи. Шумоизоляция неплохая, вот только вариатор на разгоне гудит едва ли не громче мотора.

И светит, и греет, и не заблудится

Хорошо Arkana подготовлена и к изменчивой погоде межсезонья — подогреваются и лобовое стекло, и форсунки стеклоомывателей. Светодиодные фары уверенно светят в темноте. Запас под днищем, длинноходная энергоемкая подвеска и полный привод, как у «Дастера», позволяют без особых колебаний съезжать с асфальта.

Штатная навигация легко прокладывает маршрут от Нижнего Новгорода до Выксы, показывает пробки, дорожный ремонт, стоимость топлива на АЗС. Последнее — излишняя информация. Расход, несмотря на частые обгоны, получился небольшой — в районе девяти литров, так что 50-литрового бака с запасом хватило на дорогу туда и обратно.

Пульс Выксы Дорожный просвет переднеприводной версии — 208 мм, полноприводной — 205 мм Фото: Renault

Навигационный комплекс Renault Connect предлагают за доплату, но можно сэкономить и оставить мультимедийную систему Easy Link с интеграцией AppleCarplay и Android Auto. Тем более что с ней идет телематика Renault Connect, позволяющая найти автомобиль на карте, открыть с помощью смартфона замки дверей и запустить мотор. На ключе есть кнопка дистанционного запуска двигателя, но на значительном расстоянии эта функция работать не будет (в отличие от управления со смартфона).

Пульс рубля