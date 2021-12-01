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Россиян призвали учитывать возможную отмену рейсов при планировании поездок за рубеж

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МИД России призывает граждан страны учитывать возможную отмену рейсов и другие связанные с COVID-19 ограничения при планировании поездок за рубеж. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Еще раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы», — подчеркнула она в ходе брифинга.

30 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж. Она отметила, что ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно и у путешественников есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем, в том числе и со здоровьем.

Днем ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Известиями» указал на необходимость закрытия авиасообщения с большинством стран на некоторое время либо ограничения с ними количества рейсов. Свою позицию специалист аргументировал распространением нового штамма COVID-19 «Омикрон».

С 28 ноября из-за «Омикрона» Россия ограничила въезд иностранных граждан из ряда африканских стран и Гонконга.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация граждан. Прививка делается бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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