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В России начали принимать заказы на новый Lexus NX

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В России начался прием заказов на кроссовер Lexus NX нового поколения. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 1 декабря.

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Автомобиль предлагается с бензиновыми двигателями мощностью 199 и 279 л.с. Для моторов предусмотрена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

В начальную комплектацию Comfort входят светодиодные фары, функция бесключевого доступа в салон, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 9,8-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Стоимость такой версии составляет 4 050 000 рублей.

Комплектация Executive включает в себя диодные противотуманные фары, беспроводное зарядное устройство для смартфона, навигационную систему и информационно-развлекательный комплекс с 14-дюймовым монитором. Стоимость комплектации Executive начинается от 4 319 000 рублей.

В исполнении Premium салон кроссовера будет отделан перфорированной кожей. Также такая версия укомплектована системой кругового обзора, панорамной крышей и атмосферной подсветкой салона. Такая версия обойдется в 4 660 000 рублей.

Топовая комплектация Luxury получила салонное зеркало с возможностью вывода на него изображения с камеры заднего вида, аудиосистему Mark Levinson с 17 динамиками, систему автоматической смены полосы движения при помощи включения поворотника при включенном адаптивном круиз-контроле. Стоимость автомобиля в такой комплектации составляет 5 152 000 рублей.

13 октября компания Lexus представила новое поколение внедорожника LX.

Модель сохранила традиционную рамную конструкцию кузова, но при этом стала на 200 кг легче машины предыдущего поколения. Также автомобиль получил фирменную решетку радиатора с трехмерным рисунком и массивные бамперы.

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